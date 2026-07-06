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"28 minutes" lundi 6 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 6 juillet 2026 190
"28 minutes" lundi 6 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 6 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce lundi 6 juillet 2026 :

La peur, une émotion vitale devenue démesurée

L’espèce humaine, qui se targue d’être la plus intelligente du règne animal, est aussi devenue la plus craintive. La faute aux nouvelles peurs contemporaines que l’être humain a lui-même créées : dérèglement climatique, guerres, développement de l’intelligence artificielle… Dans son nouveau livre, "Pourquoi avons-nous peur ?", le neuroscientifique Sébastien Bohler remonte aux origines de cette émotion, dont les mécanismes nous poussent à craindre l’avenir. Pour lui, comprendre la peur est aussi une manière de mieux la dompter.

Funérailles d’Ali Khamenei en Iran : une nation vraiment "à l’unisson devant son martyr" ?

L’hommage national à Ali Khamenei - tué le 28 février par des frappes américano-israéliennes - se poursuit en Iran. Les cérémonies ont débuté samedi 4 juillet à Téhéran et doivent durer six jours dans plusieurs villes d’Iran et d'Irak, avant l’inhumation à Machhad, en Iran. Plusieurs milliers de fidèles ont afflué dès l’ouverture des funérailles à la Grande Mosalla, un site religieux et politique de la capitale iranienne, où se trouve le cercueil du guide suprême. Son remplaçant, Mojtaba Khamenei, fils d'Ali Khamenei, ne s’est pas présenté à l'événement. Il n'est d’ailleurs toujours pas apparu publiquement depuis son accession au pouvoir.

Cinq personnes ont été hospitalisées après le déclenchement accidentel d’un spray anti-ours dans un bureau de poste à Nagoya. Marjorie Adelson revient sur cet incident survenu au Japon.

Théophile Cossa fait le point sur la troisième édition de la Coupe du monde d’esport, qui débute aujourd'hui à Paris, avec près de 2 000 joueurs et 200 clubs en compétition.

Dernière modification le lundi, 06 juillet 2026 16:23
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