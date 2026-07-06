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"Enquête d'action" : Urgence en Normandie, pompiers et SAMU en ordre de bataille, mercredi 8 juillet 2026 sur W9

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 6 juillet 2026 81
"Enquête d'action" : Urgence en Normandie, pompiers et SAMU en ordre de bataille, mercredi 8 juillet 2026 sur W9

Mercredi 8 juillet 2026 à 21:25 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera revoir un numéro du magazine "Enquête d'action" qui plonge au cœur du quotidien des sapeurs-pompiers et des équipes médicales du SAMU en Normandie, qui interviennent face à des situations d'extrême urgence.

Un détenu vient de poignarder deux surveillants à la prison de Condé-sur-Sarthe. Les sapeurs-pompiers de l’Orne sont dépêchés sur place, tout comme les urgentistes du SMUR. Tous vont se battre pour ces deux vies qui ne tiennent plus qu'à un fil.

Une voiture encastrée dans un poteau électrique, un homme tombé d'un toit, une chute de cheval : en Normandie, "Enquête d’action" a suivi ces professionnels qui veillent jour et nuit sur des centaines de milliers d'habitants.

Infirmière aux urgences d'Alençon, Jessica a appris à garder son calme quand tout s'emballe. Ce matin-là, une femme est admise, touchée par un tir de carabine dans le ventre. Peut-être une tentative d'homicide. Tandis qu'un gendarme relève les premiers indices, l'équipe médicale, elle, est lancée dans une course contre la montre pour la sauver.

Bertrand, médecin urgentiste à Évreux, dans l'Eure, est envoyé sur la N13, une route réputée dangereuse avec ses interminables lignes droites. Un van vient de percuter de plein fouet une petite citadine. Les pompiers doivent démonter la carcasse tôle après tôle pour libérer la conductrice prisonnière de l'habitacle. Pour aider la blessée à supporter la douleur, Sylvie, infirmière, tente une méthode aussi inattendue qu'audacieuse : l'hypnose.

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