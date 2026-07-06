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"Bonjour ! Avec vous" mardi 7 juillet 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 6 juillet 2026 189
"Bonjour ! Avec vous" mardi 7 juillet 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Mardi 7 juillet 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire lundi 6 juillet 2026 :

Prix de l'essence, comment économiser pour ses départs en vacances ?

À l'heure des grands départs, le prix de l'essence pèse sur le budget des vacanciers. Quelles sont les meilleures astuces pour réduire sa consommation et faire des économies à la pompe ?

L'experte auto de l'émission vous délivrera ses conseils.

Les herbes et les plantes pour nous aider cet été

Chaleur, digestion, stress... Certaines herbes et plantes peuvent nous aider à mieux vivre l'été. Quelles sont les plus efficaces et comment les utiliser ?

Une experte en herboristerie répondra à toutes vos questions.

Pour participer à l'émission :

Bonjour avec vous lance son répondeur !

Pour réagir aux sujets de débat, envoyer vos messages ou poser vos questions, il suffit d’appeler le 01 82 52 10 11.

Dernière modification le lundi, 06 juillet 2026 23:14
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