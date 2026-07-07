"Bonjour ! Avec vous" mercredi 8 juillet 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Mercredi 8 juillet 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mercredi 8 juillet 2026 :

Chiens, chats, ne les abandonnez pas !

Chaque été, des milliers de chiens et de chats sont victimes de l'abandon au moment des départs en vacances. Pourtant, nos animaux de compagnie ne sont pas des objets dont on se débarrasse lorsqu'ils deviennent contraignants : ils font partie de la famille et dépendent entièrement de nous pour leur bien-être.

Heureusement, il existe de nombreuses solutions pour partir l'esprit tranquille sans les abandonner, qu'il s'agisse de les faire garder par des proches, des professionnels ou dans des structures adaptées.

Laetitia Barlerin, vétérinaire répondra à toutes vos questions.

Pour participer à l'émission :

Bonjour avec vous lance son répondeur !

Pour réagir aux sujets de débat, envoyer vos messages ou poser vos questions, il suffit d’appeler le 01 82 52 10 11.