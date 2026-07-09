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"Echappées Belles" en Italie à la découverte des grands lacs, samedi 11 juillet 2026 sur France 5 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 9 juillet 2026 276
"Echappées Belles" en Italie à la découverte des grands lacs, samedi 11 juillet 2026 sur France 5 (vidéo)

Samedi 11 juillet 2026 à 21:05, France 5 vous proposera de revoir le numéro du magazine “Echappées Belles” dans lequel Sophie Jovillard vous emmène en Italie à la découverte des grands lacs.

L’Italie des lacs, c’est l’Italie des rêves. Les lacs d’Italie du Nord ont été célébrés depuis la nuit des temps : romans, odes, carnets de voyage, aucune œuvre ne conteste leur beauté incomparable.

Leurs rives alternent stations balnéaires élégantes, jardins luxuriants et villas de prestige, édifiées au XIXe siècle. Les lacs somptueux et les décors fantastiques qui les entourent attirent notamment des touristes très chics. La capitale de la mode, Milan, voit rayonner autour d’elle une multitude de personnes qui travaillent à atteindre une certaine excellence.

Cette Italie spectaculaire accueille Sophie Jovillard pour la découverte d’un monde à part. Sur son parcours, Sophie va à la rencontre des Italiens qui, toute l’année, font en sorte de faire rêver petits et grands.

Vous découvrirez à ses côtés un monde d’artistes, de techniciens, de passionnés du territoire, qui sur terre, sur l’eau et dans les airs, participent à faire de ce petit bout d’Italie un coin de paradis.

Comment œuvrent les petites mains qui investissent toute leur énergie à la création de moments d’exception ?

Les reportages diffusés :

  • Les jardins extraordinaires des lacs.
  • Dans les coulisses d'un hôtel de luxe.
  • Les métiers de rêve.
  • Terre d'innovation.
  • La classe à l'italienne.
  • L'âme des villages.

À la suite de ce numéro, France 5 vous proposera de revoir "Echappées belles - Ardèche, l'esprit nature" avec Jérôme Pitorin.
Dernière modification le jeudi, 09 juillet 2026 18:23
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