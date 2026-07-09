"Bonjour ! Avec vous" vendredi 10 juillet 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Vendredi 10 juillet 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire vendredi 10 juillet 2026 :

Comment réussir à faire sa valise ?

Préparer sa valise peut vite devenir un véritable casse-tête. Comment emporter tout ce dont on a besoin sans dépasser les limites de poids ? Existe-t-il des astuces pour gagner de la place ? Les housses de compression sont-elles vraiment efficaces ? Et quelles sont les meilleures techniques de pliage pour éviter les vêtements froissés et optimiser chaque centimètre ?

Autant de questions que se posent les voyageurs avant le départ. Pour vous aider à faire vos bagages comme un pro, une experte sera présente sur le plateau afin de partager ses meilleurs conseils, ses astuces incontournables et de répondre à toutes vos questions.

Pour participer à l'émission :

Bonjour avec vous lance son répondeur !

Pour réagir aux sujets de débat, envoyer vos messages ou poser vos questions, il suffit d’appeler le 01 82 52 10 11.