recherche
Magazines

"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Nadir Sedrati sur RMC Découverte dimanche 12 juillet 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 10 juillet 2026 116
"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Nadir Sedrati sur RMC Découverte dimanche 12 juillet 2026

Dimanche 12 juillet 2026 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de revoir le numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" consacré à l'affaire Nadir Sedrati surnommé « Le dépeceur du canal ».

Escroc notoire, usurpateur hors pair, Nadir Sedrati est aussi un tueur machiavélique. En 1999, il a tué et dépecé ses anciens codétenus, puis jeté leurs morceaux dans un canal près de Nancy.

Une enquête moderne, s'appuyant sur le travail de la police scientifique, a permis de démasquer celui que la presse avait surnommé « Le dépeceur du canal ».

Ce document revient sur son parcours, avec les interventions du commissaire Claude Godfrin, des commandants Gérard Werguet et Jérôme Finance, de Gérard Welzer et Alexandre Bouthier, avocats de Nadir Sedrati, de François Robinet, avocat de la famille de Gérard Steil, du docteur Patrick Peton, médecin légiste, du docteur Pascal Kintz, toxicologue, de Jean-Jacques Delemarle, restaurateur de la main, et de Francis Boquel, psychiatre.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Belle et Sébastien : nouvelle génération&quot; à revoir sur W9 dimanche 12 juillet 2026 (vidéo)

"Belle et Sébastien : nouvelle génération" à revoir sur W9 dimanche 12 juillet 2026 (vidéo)

10 juillet 2026 - 13:40

Sur le même thème...

&quot;Capital&quot; dimanche 12 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine

"Capital" dimanche 12 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine

10 juillet 2026 - 13:06

A ne pas manquer...

&quot;Fort Boyard&quot; samedi 11 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe reçue par Cyril Féraud

"Fort Boyard" samedi 11 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe…

09 juillet 2026 - 14:10 Fort Boyard

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...