"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Nadir Sedrati sur RMC Découverte dimanche 12 juillet 2026

Dimanche 12 juillet 2026 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de revoir le numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" consacré à l'affaire Nadir Sedrati surnommé « Le dépeceur du canal ».

Escroc notoire, usurpateur hors pair, Nadir Sedrati est aussi un tueur machiavélique. En 1999, il a tué et dépecé ses anciens codétenus, puis jeté leurs morceaux dans un canal près de Nancy.

Une enquête moderne, s'appuyant sur le travail de la police scientifique, a permis de démasquer celui que la presse avait surnommé « Le dépeceur du canal ».

Ce document revient sur son parcours, avec les interventions du commissaire Claude Godfrin, des commandants Gérard Werguet et Jérôme Finance, de Gérard Welzer et Alexandre Bouthier, avocats de Nadir Sedrati, de François Robinet, avocat de la famille de Gérard Steil, du docteur Patrick Peton, médecin légiste, du docteur Pascal Kintz, toxicologue, de Jean-Jacques Delemarle, restaurateur de la main, et de Francis Boquel, psychiatre.