"28 minutes" vendredi 10 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 10 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie de ses clubistes :

Thomas Porcher, économiste, membre des Économistes atterrés,

Philippe Manière, essayiste et président-cofondateur de Vae Solis Communications,

Blanche Leridon, directrice des études France de l’Institut Montaigne,

Coco, dessinatrice de presse.

Otan : entre Donald Trump et les Européens, je t’aime moi non plus ?

Au sommet de l’Otan organisé à Ankara, en Turquie, Donald Trump a exprimé sa colère envers les Européens. Il a reproché un manque de soutien par rapport à l’Iran et au Groenland, avant de cibler l’Espagne, qu’il a qualifiée de “cause perdue”. Il a aussi annoncé mettre un terme à tout échange commercial avec Madrid.

Marine Le Pen : le dernier mot aux électeurs plutôt qu’aux juges ?

Au lendemain de sa condamnation à un an de prison ferme pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen a fait son premier déplacement de campagne dans la Sarthe, huée par une partie du public. Elle demande au ministère de l’Intérieur de garantir une campagne “normale, sans violences”.

Renaud Dély reçoit Pénélope Bagieu pour sa première BD documentaire, “Incendie ! Canadair à la rescousse”, aux éditions Gallimard Jeunesse. Elle sensibilise les enfants aux enjeux environnementaux liés aux feux de forêt.

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture le texte instaurant une présomption de légitime défense pour les policiers et gendarmes faisant usage de leur arme. Manuel Bompard dénonce une "totale impunité", tandis que le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, défend la loi. C’est le duel de la semaine de Valérie Brochard.

Avec les fortes chaleurs, les arnaques aux ventilateurs et climatisations se multiplient sur Internet. C’est le "point com" de Fanny Weil.

Le milliardaire américain Bryan Johnson, connu pour dépenser des millions de dollars chaque année afin de ralentir son vieillissement, a annoncé être atteint d’une maladie auto-immune incurable. C'est l’histoire de la semaine d’Alix Van Pée.

Ne manquez pas la une internationale sur la visite d’Emmanuel Macron en Syrie, les photos de la semaine ainsi qu’“En théorie” d’Aurore Vincenti consacré à l’activité physique qui favoriserait la longévité.