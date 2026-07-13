"28 minutes" lundi 13 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 13 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Pas de vacances pour l'actu !

Chaque soir du lundi au jeudi, jusqu'au 20 août 2026, Jean-Mathieu Pernin accueille invités et experts sur le plateau de 28 minutes, accompagné en alternance de Marion L'Hour, Valérie Brochard, Hélène Roussel ou Paul Barcelonne, ainsi que Julia Van Aelst ou Fanny Weil.

Toujours au programme cet été, un regard aiguisé sur l'info et des rendez-vous incontournables : l'interview de première partie, un débat autour de l'actualité du jour, et, en fin d’émission, les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa, sans oublier la pastille "Vous dînerez moins bête" de Victor Dekyvère.

Au sommaire ce lundi 13 juillet 2026 :



Ce lundi, retrouvez des invités récents qui sont venus sur le plateau de 28 minutes :

(La)Horde et leur danse engagée.

Antonin Baudry, réalisateur de "La bataille de Gaulle."

La docteure en pharmacie Clémence Marque sur la nationalisation des médicaments essentiels.

La géographe Magali Reghezza-Zitt.

Le biologiste Marc-André Selosse et son appel à sauver la biodiversité.

Le nageur en eau libre et explorateur Stève Stievenart.

28 minutes reviendra également sur un des sujets qui a marqué l’actualité récente : le boom des ventes de voitures électriques en France.

Sans oublier, les chroniques de Victor Dekyvere, Xavier Mauduit et Marie Bonnisseau !