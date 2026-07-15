5 numéros de "M comme Maison" à revoir sur T18 vendredi 17 juillet 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 17 juillet 2026 à 20:55, T18 vous proposera de revoir cinq numéros de "M comme maison" avec Stéphane Thebaut. Voici le sommaire des numéros rediffusés cette semaine.

Une émission animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

20:55 Trentemoult

Stéphane vous emmène en bord de Loire, plus exactement à Trentemoult, ancien petit village de pêcheurs situé sur la commune de Rezé. Trentemoult offre une atmosphère unique qui séduit à la fois les habitants locaux et les visiteurs.

Ses habitants y vivent entre maisons colorées, dédale de ruelles étroites et végétation luxuriante ! Trentemoult est devenu un lieu incontournable pour ceux qui cherchent à échapper à l'agitation de la ville tout en profitant d'une ambiance conviviale et chaleureuse.

Visite de la maison et le showroom de Lionnel Maillet une ancienne guinguette en bord de Loire... Un espace qui mérite le détour. Installée dans une petite maison voisine d'un ancien café, cette maison cache derrière un espace d'exposition chaleureux. Chaque meuble, qu'il s'agisse de fauteuils, commodes ou lampes, est soigneusement sélectionné, restauré et parfois réinventé avec des matériaux nobles comme le teck.

Le hangar du pendule a Trentemoult est considéré comme un acteur culturel important, plus d'une quinzaine d'artistes et artisans d'art partagent quotidiennement ce lieu de création unique en son genre. Xavier Farges sculpteur de pierre a choisi d'y installer son atelier. Nous partons à sa rencontre pour découvrir son univers et comprendre ce qui fait du Hangar du Pendule un lieu si singulier.

Damien Hamon est un ébéniste et designer contemporain spécialisé dans la création de mobilier contemporain haut de gamme. Son travail est reconnu pour sa créativité et sa maîtrise technique, notamment dans la découpe, l'assemblage et la sculpture complexes des matériaux sur tranche et le cintrage.

Une oasis de verdure, le jardin extraordinaire est d'abord conçu comme un lieu unique et luxuriant qui s'étale sur 3,5 hectares dans le quartier de Chantenay entre la butte Saint-Anne à Nantes et la Loire. Il est organisé autour d'une grande cascade et les quais de Loire. Romaric Perrocheau Directeur nature et jardin de la ville de Nantes nous en fera la visite.

21:50 Nantes

Sixième ville de France, Nantes est reconnue pour son cadre de vie agréable, ses nombreux espaces verts, et son engagement en faveur de la culture, de l'innovation et pour ses initiatives culturelles comme "Le Voyage à Nantes", un parcours artistique estival qui met en lumière des œuvres singulières à travers la ville.

Jérôme Clynckemaille designer d'intérieur nous ouvre les portes d'une de ses réalisations : Une demeure des années 50 endormie depuis de nombreuses années.

Benjamin Fély designer ébéniste et Ambre Hervo céramiste, est un duo qui conçoit et fabrique des luminaires en bois et en porcelaine en petites séries. Leur collaboration unique allie la chaleur du bois à l'élégance de la porcelaine, créant des pièces lumineuses qui ajoutent une touche de sophistication à tout intérieur.

Simon Muller maitre verrier, met au service de la création contemporaine une maîtrise globale des métiers du verre. Il a acquis son expertise auprès des plus grands ateliers de verrerie en Europe et en Amérique du Nord. Son atelier est un espace où l'innovation et la tradition se côtoient.

L'Atelier du Petit Parc à Nantes est une boutique emblématique qui allie avec brio le charme du mobilier vintage et la créativité des jeunes designers. Muriel sa créatrice propose une sélection soignée de meubles et d'objets décoratifs des années 50, 60 et 70, tous rénovés avec le plus grand soin.

22:55 Martillac

Rencontre avec Alice Tourbier, fondatrice des Sources de Caudalie, qui a confié la transformation de son hôtel aux architectes d'intérieur Delphine Sauvaget et Giovanna de Boresdon.

Dans le même esprit, Florent Igonin, artisan visionnaire, a fondé en 2017 Douelle Life en Gironde, transformant les douelles de barriques bordelaises en mobilier design et durable.

À Bordeaux, Yvonne LifeStore incarne ce mariage entre esthétique et responsabilité, tandis que les broc's bordelaises séduisent les amateurs de rareté et d'authenticité.

23:55 Bordeaux

Gildas Quellien, artisan de l'hospitalité et esthète du détail, est le fondateur de Casa Blanca, une maison d'hôtes de charme nichée dans une demeure du XIXe siècle au cœur du quartier des Chartrons à Bordeaux. Passionné par le design, les matériaux nobles et l'accueil sur mesure, il a entièrement rénové cette bâtisse en y insufflant une âme singulière : entre mobilier chiné, lignes contemporaines et atmosphère chaleureuse.

Rencontre avec Charles-Henri Guillebeau. Cela fait quelques années que ce ferronnier d'art a repris l'Atelier Emeraude à Bordeaux. Une passion que lui a transmis son père dès son plus jeune âge.

William Guillon est un créateur radical, dont l'univers sculptural mêle lumière, matière et mystère. Designer français, il s'est imposé comme une figure singulière du design contemporain, en explorant les frontières entre art et fonctionnalité. Ses pièces - luminaires, miroirs, objets et mobilier - sont façonnées à la main en bronze, bois brûlé ou matériaux nobles, et souvent éditées en séries limitées.

L'Atelier Bernard Fournier, maître verrier à Villenave-d'Ornon, est un haut lieu de création et de restauration du vitrail en Nouvelle-Aquitaine. Fondé en 1986, cet atelier perpétue l'excellence des savoir-faire verriers bordelais des XIXe et XXe siècles, tout en intégrant les techniques contemporaines les plus pointues.

01:00 Normandie / Honfleur

M comme Maison s'installe en Normandie. Nous aurons notamment le plaisir de profiter des charmes d'Honfleur, l'un des joyaux du Calvados, qu'on adore pour ses ruelles pittoresques, ses maisons à colombages et la richesse de son patrimoine culturel....

Dans cette émission, vous retrouverez la rubrique Changer, pilotée par Stéphane Millet. Il va aider Philippe et sa femme (Christine) à créer une chambre supplémentaire pour leur petite fille.

Au programme également, la visite d'un ancien atelier d'artiste, construit dans les années 20's, et qui a été intégralement remanié par l'architecte d'intérieur Elodie Sagot.

Et puis la venue de l'émission en terre normande nous donnera l'occasion de rencontrer la décoratrice d'intérieur Isabelle Le Trung, à Honfleur. Elle nous fera découvrir son style et son univers…