"28 minutes" mercredi 15 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 15 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Pas de vacances pour l'actu !

Chaque soir du lundi au jeudi, jusqu'au 20 août 2026, Jean-Mathieu Pernin accueille invités et experts sur le plateau de 28 minutes, accompagné en alternance de Marion L'Hour, Valérie Brochard, Hélène Roussel ou Paul Barcelonne, ainsi que Julia Van Aelst ou Fanny Weil.

Toujours au programme cet été, un regard aiguisé sur l'info et des rendez-vous incontournables : l'interview de première partie, un débat autour de l'actualité du jour, et, en fin d’émission, les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa, sans oublier la pastille "Vous dînerez moins bête" de Victor Dekyvère.

Au sommaire ce mercredi 15 juillet 2026 :



Soigner le cancer : le pari d'un chercheur français

Dans une étude publiée le 18 mars dans “Nature”, le généticien français Justin Eyquem et la prix Nobel de chimie Jennifer Doudna ont mis au point une méthode capable de reprogrammer directement les cellules immunitaires dans l’organisme pour lutter contre le cancer. Testée sur des souris atteintes de leucémie, cette technique a permis, après une seule injection, d’éliminer la maladie chez la quasi-totalité des animaux traités en transformant leurs cellules immunitaires en arme contre le cancer.

Justin Eyquem est l'invité de 28 minutes ce soir.

Canicules à répétition : la France à court d'eau ?

Trois canicules en deux mois, des feux à répétition, une absence de pluie depuis des semaines : la sécheresse s'aggrave en France. Lundi 13 juillet, VigiEau recensait 98 départements placés sous surveillance pouvant faire l'objet de restrictions à l'usage de l'eau. Un quart des petits cours d'eau sont désormais à sec, la consommation d'eau potable a bondi, allant jusqu’à 50 % dans certaines régions et trois réacteurs nucléaires français ont dû être arrêtés, afin de limiter les dégâts sur les écosystèmes aquatiques, provoqués par la chaleur de l’eau des centrales. Les députés et les sénateurs doivent s'accorder, en commission mixte paritaire, le 16 juillet, sur la loi d'urgence agricole, dans laquelle le partage de l’eau revêt un enjeu majeur.

Marjorie Adelson revient sur l'apparition, près de la Maison Blanche, d'une statue satirique de Donald Trump. Réalisée par un collectif d'artistes anonymes, l'œuvre détourne un trophée pour moquer Donald Trump et son implication dans la guerre contre l'Iran.

Théophile Cossa s'intéresse au phénomène Paul Seixas : à seulement 19 ans, le Français s'est offert son premier podium d'étape sur le Tour de France.