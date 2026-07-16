"C dans l'air" jeudi 16 juillet 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 16 juillet 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 16 juillet 2026, Caroline Roux reçoit Thomas Buberl, PDG d'Axa, et auteur de "Il suffit de s'aimer", aux éditions Flammarion.

Aujourd'hui en déplacement dans la forêt de Fontainebleau, théâtre d'un incendie majeur avec plusieurs départs de feu, le président de la République Emmanuel Macron a déclaré que la France "n'a jamais été confrontée à autant d'épisodes de pression, de feu un peu partout sur le territoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale".

Canicules, incendies, orages violents....ces épisodes violents se multiplient partout en France et dans le monde, ce qui a un impact majeur sur les assurances. En 2025, les sinistres climatiques représentaient 5,2 milliards, selon France assureurs, un chiffre qui pourrait doubler d'ici 2050. Au moment où la France et l'Europe encaissent le choc des canicules, des incendies, et des orages, Thomas Buberl, PDG d'Axa, publie un plaidoyer pour l’Europe dans lequel il appelle à un sursaut des Européens. Un peuple gâté par l'Histoire, et qui, selon lui, manque cruellement de confiance en lui.

"Et si l'Europe était l'idée la plus excitante au monde ?", demande-t-il dès les premières pages de son ouvrage, regrettant la tournure "technocratique" des institutions européennes, et appelant au "réveil" du Vieux continent.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de plusieurs experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Guillaume Lagane, spécialiste des questions de Défense, enseignant à Sciences Po.

Mariam Pirzadeh, rédactrice en chef et ancienne correspondante à Téhéran pour France 24.

Lucas Menget, grand reporter, spécialiste des relations internationales.

Patricia Allémonière, grand reporter.

Le thème de l'émission :

Ormuz : Trump hausse le ton

La tension continue de monter entre Washington et Téhéran. Donald Trump a menacé de frapper des infrastructures stratégiques iraniennes, notamment des centrales électriques et des ponts, si l'Iran refuse de céder. Selon le Wall Street Journal, l'administration américaine étudierait aussi plusieurs options militaires, dont un engagement plus direct des forces américaines. Les déclarations du président américain marquent un durcissement du ton après plusieurs jours d'escalade.

Au Yémen, de nouvelles frappes ont visé les environs de l'aéroport de Sanaa. Le gouvernement yéménite, appuyé par l'Arabie saoudite, a dit avoir voulu empêcher l'atterrissage d'un avion iranien transportant une délégation houthie partie à Téhéran pour présenter ses condoléances lors des funérailles du guide suprême défunt Ali Khamenei. L'Arabie saoudite est de nouveau évoquée parmi les acteurs impliqués dans ces opérations, dans un contexte de reprise des hostilités contre les Houthis.

Cette montée des tensions ravive les inquiétudes autour des grandes routes maritimes. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite près de 20 % du pétrole mondial, reste sous surveillance. Certaines compagnies cherchent à privilégier l'itinéraire passant par Bab el-Mandeb, malgré les risques liés aux attaques des Houthis en mer Rouge.

Aux États-Unis, Donald Trump doit s'exprimer ce jeudi soir dans un contexte politique tendu. Il pourrait dénoncer de nouvelles tentatives d'ingérence et défendre son action sur l’immigration. Les opérations de l'ICE continuent de faire parler, alors qu’un Colombien de 26 ans a été tué par les agents de la police de l’immigration américaine, dans le Maine, ce lundi 13 juillet. Le président américain a également promis une "annonce très forte" lors de cette allocution.

Donald Trump prépare-t-il une nouvelle escalade militaire contre l'Iran ? Le détroit de Bab el-Mandeb peut-il constituer une véritable alternative pour les navires commerciaux ? Pour quelles raisons le président américain prend-il la parole ce soir ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.