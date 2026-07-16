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"28 minutes" jeudi 16 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 16 juillet 2026 214
"28 minutes" jeudi 16 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 16 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Pas de vacances pour l'actu !

Chaque soir du lundi au jeudi,  jusqu'au 20 août 2026, Jean-Mathieu Pernin accueille invités et experts sur le plateau de 28 minutes, accompagné en alternance de Marion L'Hour, Valérie Brochard, Hélène Roussel ou Paul Barcelonne, ainsi que Julia Van Aelst ou Fanny Weil.

Toujours au programme cet été, un regard aiguisé sur l'info et des rendez-vous incontournables : l'interview de première partie, un débat autour de l'actualité du jour, et, en fin d’émission, les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa, sans oublier la pastille "Vous dînerez moins bête" de Victor Dekyvère.

Au sommaire ce jeudi 16 juillet 2026 :

Eddy de Pretto et Maud Le Pladec : entre concert et ballet

Les 17 et 18 juillet, Eddy de Pretto et la chorégraphe Maud Le Pladec présentent “Lonely Club” sous la nef du Grand Palais, à Paris. Un spectacle hybride entre concert et ballet, avec huit danseurs du Ballet de Lorraine, dirigés par la chorégraphe. À travers les chansons d'Eddy de Pretto et une chorégraphie inspirée de l'univers des boîtes de nuit, les deux artistes donnent corps à une sensation que le chanteur dit connaître depuis longtemps : celle d'être "entouré, mais de [se] sentir pourtant seul". Une réflexion sur la difficulté de trouver sa place au sein d'un collectif.

Aide à mourir : une loi trop restrictive ou trop permissive ?

L’Assemblée nationale a définitivement adopté le 15 juillet la loi sur l'aide à mourir. La France devient le douzième pays au monde à autoriser, sous certaines conditions, le suicide assisté ou l'euthanasie. Pour y accéder, cinq critères cumulatifs doivent être remplis, parmi lesquels : être majeur, français ou résident stable, être atteint d'une pathologie grave et incurable en phase terminale avancée et souffrir malgré les traitements disponibles. Le Premier ministre et le président du Sénat ont annoncé saisir le Conseil constitutionnel, afin de vérifier la constitutionnalité du texte et de sécuriser plusieurs points sensibles du texte.

Marjorie Adelson nous emmène en Chine, où les utilisateurs de robots conversationnels alimentés par l'IA ont dit adieu hier à leurs "compagnons" virtuels. Une nouvelle réglementation nationale qui entre en vigueur afin de réduire les risques de dépendance affective.

Théophile Cossa revient sur l’utilisation de l’Imax dans le dernier film de Christopher Nolan, "L'Odyssée", un format qui renforce l'immersion.

Dernière modification le jeudi, 16 juillet 2026 16:30
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16 juillet 2026 - 16:27

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