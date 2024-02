"Cassandre" : deux épisodes à revoir sur France 3 vendredi 9 février 2024

Vendredi 9 février 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Cassandre" avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga.

Rappel de l'histoire de la série

Une policière, habitante de Paris, est amenée à sacrifier sa carrière pour son fils et prendre de nouvelles fonctions dans un commissariat de province où rien n’est aussi efficace ni aussi rapide qu’au 36 quai des Orfèvres. Elle devra s’adapter à une équipe qui ne l’attend pas, à des voisins qui se connaissent depuis longtemps, et où les nuits à la campagne sont très calme. De nombreux crimes se produisent à Annecy et n’en sont pas moins intrigants et complexes.

21:10 Épisode 5x04 Le secret d'Angèle

Le corps d'une jeune lycéenne en internat est découvert dans un cimetière. Comment a-t-elle pu se retrouver là ? Si le proviseur de l'internat ne ménage pas ses efforts pour lutter contre les préjugés, Cassandre ne tarde pas à découvrir les conflits qui gangrènent l'établissement. Contrairement à ses camarades de dortoir, jeunes gens en difficulté, Angèle, la victime, était une fille issue d'un milieu tranquille et naviguait entre deux mondes. S'attirait-elle des inimitiés à cause de sa position sociale ?

Qui était vraiment Angèle ? C'est dans les coulisses du lycée que Cassandre et son équipe devront enquêter pour trouver la vérité, loin des faux-semblants.

22:40 Épisode 4x02 Secret assassin

Cassandre est chargée d'enquêter sur le meurtre de Lola Perrin, une jeune femme de 25 ans retrouvée morte dans un hangar à bateaux. Or, c'est le lieu exact où le cadavre d'Alice Bellanger, assassinée selon le même mode opératoire, avait été retrouvé dix années plus tôt. Or, Victor Sénac, le meurtrier présumé d'Alice, vient d'être libéré de prison après avoir purgé sa peine. Se pourrait-il qu'il ait récidivé et reproduit à l'identique le crime commis il y a dix ans ?

Le suspect semble un peu trop idéal pour Cassandre, qui ne néglige aucune autre piste pour mener ses investigations...