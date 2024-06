4 épisodes de "Candice Renoir" à revoir sur France 2 lundi 17 juin 2024 avec Cécile Bois

Lundi 17 juin 2024 à partir de 21:05, France 2 vous proposera de voir ou de revoir 4 épisodes de la 9ème saison de "Candice Renoir" avec Cécile Bois.

La saison 9 en quelques lignes...

Candice, qui a couvert les frasques d’Antoine, a reçu une double sanction : administrative — un blâme — et judiciaire — elle s’est vu retirer son habilitation d’OPJ par la procureure. Elle conserve son grade de commandant sans avoir le droit d’enquêter ni de rédiger d’actes. La voilà détrônée à la tête de son groupe par une enquêtrice hors pair, Pénélope Valier. Candice feint l’indifférence et cultive son jardin, mais combien de temps tiendra-t-elle ?

Sa mise au placard est aussi un cataclysme qui oblige Candice à repenser sa vie personnelle, à commencer par sa relation avec Antoine. Partant du constat qu’ils sont toxiques l’un pour l’autre, Candice décide d’instaurer une distanciation amicale entre eux. Oui, mais… peut-on vraiment être amis quand on s’aime d’un si grand amour ?

Pendant ce temps, la BSU de Sète se retrouve, au propre comme au figuré, au cœur d’une tempête…

21:10 Épisode 9x07 Qui va à la chasse perd sa place (Partie 1)

Dimanche, petit matin. Le corps d’un président d’association de chasse, et lui-même chasseur émérite, est retrouvé, nu et en partie dévoré, dans l’enclos aux sangliers de son domaine. Si les bêtes avaient eu le temps de terminer leur « festin », le corps n’aurait certainement jamais été découvert. Un huis clos, dans un manoir possiblement hanté, où seront réunis et bloqués une partie de nos enquêteurs et leurs suspects. L’occasion pour Candice de se hisser à la hauteur d’un Hercule Poirot ou d’une Miss Marple.

22:05 Épisode 9x08 Qui va à la chasse perd sa place (Partie 2)

Seconde partie de ce double épisode.

23:00 Épisode 9x09 Qui vit dans la haine ne connaît point le repos



Une jeune femme en sang débarque au commissariat, elle vient de se faire attaquer au couteau dans la rue. Jeune étudiante en médecine, elle est victime de cyberharcèlement suite à un post sur le port du masque qui n’a pas eu l’air de plaire. Chrystelle Da Sylva, devenue spécialiste de la cybercriminalité, vient prêter main-forte à l’équipe. Retrouver le terrain ne va pas sans quelques sérieux risques, tandis que Candice trouve la parade pour affronter un gourou antisémite qui instrumentalise ses adeptes et distribue des cibles à attaquer.

23:50 Épisode 9x10 Mieux vaut faire envie que pitié



Sur la scène du cabaret Fa-Si-La-Si-Do, une artiste burlesque assez ronde livre une performance à la fois drôle et sexy qui lui vaut des applaudissements enthousiastes de Candice et Nathalie. Le lendemain matin, quand Candice apprend qu’un corps sans vie a été retrouvé au Fa-Si-La-Si-Do, elle est prise d’un mauvais pressentiment… qui se confirme lorsqu’elle arrive sur place : c’est Amélie qui gît sur le sol, une flaque de sang s’étalant derrière sa tête… En même temps, une bombe est découverte dans l’hôtel de police ! L’activité de la BSU est suspendue, tout le monde retient son souffle jusqu’à l’intervention des démineurs…