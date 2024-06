Plus belle la vie du 24 au 28 juin 2024 : résumé des épisodes diffusés sur TF1

Du lundi 24 au vendredi 28 juin 2024, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:40 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 24 juin 2024 • Épisode 120

Inquiète, Babeth se confie à Riva et Thomas. Au commissariat, Morgane se questionne sur sa légitimité. De son côté, Nisma demande à Steve de faire preuve de prudence.

Mardi 25 juin 2024 • Épisode 121

Les Mistraliens se rassemblent autour du marathon organisé par Luna et Blanche. Jennifer et Samuel sont pris dans un tourbillon de problèmes et de mensonges.

Mercredi 26 juin 2024 • Épisode 122

Au sein du cabinet médical, la panique et l’inquiétude sont palpables. Chez les Boher, Léa prend les devants pour le bien de Lucie, tandis que Nisma découvre un Steve complètement transformé.

Jeudi 27 juin 2024 • Épisode 123

La situation au cabinet est intenable pour Jennifer. Au pavillon, Blanche organise une session de paroles. Chez les Nebout, Patrick est en proie au doute.

Vendredi 28 juin 2024 • Épisode 124

L’atmosphère est tendue dans l’appartement de Samuel, suite à une intervention de la police. A la résidence, les actions de Steve intriguent. De son côté, Babeth doit faire face aux pensées morbides de Patrick.