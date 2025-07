"Le Serpent" : l’histoire vraie du plus glaçant des escrocs sur France 2 lundi 21 juillet 2025 (vidéo)

Lundi 21 juillet à 21:10, France 2 diffusera "Le Serpent", une minisérie inédite en 8 épisodes qui raconte l'histoire d'un criminel qui sévit en Asie dans les années 1970 et enchaîne les meurtres à l'aide de sa complice et compagne...

Avec Tahar Rahim dans un rôle troublant de réalisme et Jenna Coleman à ses côtés, cette série haletante inspirée de faits réels, entre thriller psychologique et enquête criminelle, promet un récit aussi fascinant qu’effroyable.

L'histoire en quelques lignes...

"Le Serpent", c'est l'histoire de l’escroc Charles Sobhraj et les tentatives remarquables du diplomate néerlandais Herman Knippenberg pour le traduire en justice.

Se faisant passer pour un négociant en pierres précieuses, Charles Sobhraj et sa compagne Marie-Andrée Leclerc voyagent à travers la Thaïlande, le Népal et l’Inde en 1975 et 1976, commettant sur leur passage une série de crimes sur le « hippie trail » asiatique.

Résumé des épisodes

France 2 diffusera les 8 épisodes à la suite... La diffusion va donc s'étaler jusqu'à 5 heures du matin pour les plus courageaux... Pour ceux qui ne feront pas de nuit blanche, la série est disponible dans son intégralité sur france.tv

21:10 Épisode 1

Bangkok, années 1970. Charles Sobhraj règne sur la scène trompeusement cool de Kanit House. Jusqu'à ce que la disparition de deux routards intrigue un diplomate.

22:10 Épisode 2

Folle amoureuse, Marie-Andrée Leclerc se retrouve vite dépassée par les événements. Malgré les obstacles, Herman Knippenberg persiste au péril de sa carrière.

23:10 Épisode 3

Maintenant informé de l'intérieur, Herman Knippenberg voit ses soupçons se renforcer. Un Français aventureux piégé à Kanit House y fait une choquante découverte.

00:10 Épisode 4

Charles resserre son étau, Marie-Andrée joue le jeu, et Ajay Chowdhury se laisse aller. Nadine Gires mène une mission secrète, mais Herman Knippenberg risque gros.

01:05 Épisode 5

Entre proie et prédateur, les limites se brouillent. Nadine doit garder tout le monde à sa place quand une descente de police se prépare, mais Charles a un plan B.



02:05 Épisode 6

Charles redouble d'audace tandis qu'Herman Knippenberg, toujours obnubilé, essaie de l'oublier. Marie-Andrée et Ajay se disputent leur avenir aux côtés du cerveau.

03:05 Épisode 7

Débarquant à Paris avec de brillants projets, Charles et Marie-Andrée reçoivent un accueil mitigé. Herman Knippenberg fait appel aux médias pour les arrêter.

04:00 Épisode 8

En Inde, l'engrenage infernal s'accélère. Une traque mondiale s'engage, mais Herman Knippenberg peine à tourner la page. Qui paiera le prix de toutes ces vies perdues ?