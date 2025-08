"Astrid et Raphaëlle" : les épisodes de la saison 3 rediffusés mercredi 6 août 2025 sur France 2

Mercredi 6 août 2025 à partir de 21:10, France 2 rediffusera deux épisodes de la troisième saison de la série "Astrid et Raphaëlle" avec Lola Dewaere et Sara Mortensen.

Cette série policière met en scène un duo d'enquêtrices que tout oppose.

Raphaëlle Coste (Lola Dewaere) est une commandante de police impulsive, pleine d'énergie et peu conventionnelle dans ses méthodes.

Astrid Nielsen (Sara Mortensen) est une archiviste autiste Asperger pour la police judiciaire. Discrète et d'une mémoire exceptionnelle, elle possède un sens du détail et une logique qui font d'elle une ressource inestimable pour les enquêtes.

21:10 Épisode 3x01 Plan global

Un astrophysicien renommé est retrouvé foudroyé, alors qu'aucun orage n'a été signalé à l'heure de sa mort. Les réseaux sociaux s'emparent de l'affaire et crient au complot quand on apprend que la victime s'apprêtait à divulguer un secret d'État. Astrid et Raphaëlle vont devoir découvrir la vérité au plus vite si elles veulent éviter que la situation dégénère.

22:00 Épisode 3x02 Memento Mori

Le père Louis Desforges est retrouvé mort poignardé dans un monastère. Astrid et Raphaëlle découvrent que l'homme, qui vivait sous une fausse identité, portait des stigmates.