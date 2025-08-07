recherche
"The Rookie" saison 7, résumé des épisodes diffusés sur M6 samedi 9 août 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 7 août 2025
"The Rookie" saison 7, résumé des épisodes diffusés sur M6 samedi 9 août 2025

Samedi 9 août 2025 à 21:10, M6 diffusera deux nouveaux épisodes de la 7ème saison inédite de la série "The Rookie - Le flic de Los Angeles".

Cette 7ème saison de "The Rookie", qui se compose de 18 épisodes, met l'accent sur les évolutions personnelles et professionnelles des personnages, tout en introduisant de nouvelles dynamiques au sein du LAPD.

21:10 Épisode 7x10 Le voile du mensonge

John, Lucy et Angela enquêtent sur l'agression suspecte de trois adolescentes.

De retour au commissariat, l'équipe rencontre des difficultés techniques alors qu'elle doit gérer à la fois un groupe de prisonniers et un raton laveur responsable d'une coupure d'électricité.

21:55 Épisode 7x11 Course contre la bombe

La police de Los Angeles intensifie ses efforts pour lutter contre la criminalité dans les transports publics.

Infiltrés dans le cadre d’une mission délicate, Celina et John se retrouvent pris au piège par un preneur d’otages armé d’une bombe à bord d’un bus lancé à pleine vitesse. Tandis que la situation dégénère, forces de l’ordre, SWAT et pompiers conjuguent leurs efforts pour stopper cette course effrénée et sauver les passagers.

Publié dans Séries
L'actualité TV

Suivez nous...

