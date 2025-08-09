Les résumés de "Plus belle la vie" du 11 au 15 août 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 11 au 15 août 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 11 août 2025 • Épisode 395

Alors que le bar du Mistral est menacé d'une fermeture définitive, Djawad a peut-être une solution. À la résidence, les tensions montent entre les deux sœurs Tanguy. Riva, de son côté, s'inquiète de faire bonne impression auprès de quelqu'un d'important.

Mardi 12 août 2025 • Épisode 396

La mission de Djawad et Thomas semblait bien engagée, mais ils rencontrent des difficultés imprévues. Patrick, quant à lui, se démène pour reconstruire sa famille. À la suite d'un écart de conduite, Idriss se fait rappeler à l'ordre par Ariane.

Mercredi 13 août 2025 • Épisode 397

L'équipe du Mistral se sent menacée par un mystérieux ennemi. Patrick prend une initiative citoyenne et se fait féliciter par ses collègues. Au Pavillon des Fleurs, Hector panique à l'approche d'un rendez-vous déterminant.

Jeudi 14 août 2025 • Épisode 398

Une avancée majeure dans l'enquête de Thomas et ses acolytes vient remonter le moral des troupes. À la résidence, le succès de Jules ne profite pas à tout le monde. Côté cœur, Idriss connait un tournant dans sa vie sentimentale.

Vendredi 15 août 2025 • Épisode 399

Thomas et Djawad tentent, tant bien que mal, d'avancer dans leur quête, alors qu'Aya reçoit une étrange convocation. Babeth se retrouve dans une situation délicate qui l'oblige à faire un choix. Malgré leur grande complicité, Hector semble cacher quelque chose à Blanche ...