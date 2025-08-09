recherche
Séries

Les résumés de "Plus belle la vie" du 11 au 15 août 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 9 août 2025 547
Les résumés de "Plus belle la vie" du 11 au 15 août 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 11 au 15 août 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 11 août 2025 Épisode 395

Alors que le bar du Mistral est menacé d'une fermeture définitive, Djawad a peut-être une solution. À la résidence, les tensions montent entre les deux sœurs Tanguy. Riva, de son côté, s'inquiète de faire bonne impression auprès de quelqu'un d'important.

Mardi 12 août 2025 Épisode 396

La mission de Djawad et Thomas semblait bien engagée, mais ils rencontrent des difficultés imprévues. Patrick, quant à lui, se démène pour reconstruire sa famille. À la suite d'un écart de conduite, Idriss se fait rappeler à l'ordre par Ariane.

Mercredi 13 août 2025 Épisode 397

L'équipe du Mistral se sent menacée par un mystérieux ennemi. Patrick prend une initiative citoyenne et se fait féliciter par ses collègues. Au Pavillon des Fleurs, Hector panique à l'approche d'un rendez-vous déterminant.

Jeudi 14 août 2025 Épisode 398

Une avancée majeure dans l'enquête de Thomas et ses acolytes vient remonter le moral des troupes. À la résidence, le succès de Jules ne profite pas à tout le monde. Côté cœur, Idriss connait un tournant dans sa vie sentimentale.

Vendredi 15 août 2025 Épisode 399

Thomas et Djawad tentent, tant bien que mal, d'avancer dans leur quête, alors qu'Aya reçoit une étrange convocation. Babeth se retrouve dans une situation délicate qui l'oblige à faire un choix. Malgré leur grande complicité, Hector semble cacher quelque chose à Blanche ...

Dernière modification le samedi, 09 août 2025 10:54
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

09 août 2025 - 20:05

Sur le même thème..

&quot;Un si grand soleil&quot;, les résumés des épisodes diffusés du 11 au 15 août 2025 sur France 3

"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 11 au 15 août 2025 sur France 3

09 août 2025 - 14:38

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

09 août 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL