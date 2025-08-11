"Astrid et Raphaëlle" : résumé des épisodes rediffusés sur France 2 mercredi 13 août 2025

Mercredi 13 août 2025 à partir de 21:10, France 2 rediffusera deux épisodes de la série "Astrid et Raphaëlle" avec Lola Dewaere et Sara Mortensen.

Cette série policière met en scène un duo d'enquêtrices que tout oppose.

Raphaëlle Coste (Lola Dewaere) est une commandante de police impulsive, pleine d'énergie et peu conventionnelle dans ses méthodes.

Astrid Nielsen (Sara Mortensen) est une archiviste autiste Asperger pour la police judiciaire. Discrète et d'une mémoire exceptionnelle, elle possède un sens du détail et une logique qui font d'elle une ressource inestimable pour les enquêtes.

21:10 Épisode 3x03 Natifs

Une jeune femme sous l'emprise d'une puissante drogue est retrouvée inconsciente, avec auprès d'elle une arme qui a servi à commettre un crime vingt ans plus tôt au sein d'une petite communauté amérindienne originaire du Canada. Qui est cette jeune femme et comment l'arme s'est-elle retrouvée entre ses mains ?

22:00 Épisode 3x04 La chambre ouverte

Un meurtrier interné en hôpital psychiatrique est retrouvé mort dans sa chambre. Les premiers indices semblent écarter la thèse de l'accident. Astrid et Raphaëlle se lancent dans une enquête difficile. Elles ignorent encore que ce meurtre est l'œuvre d'une bande organisée qui opère depuis l'intérieur de l'hôpital.