"Meurtres en Béarn" avec Isabel Otero et Catherine Marchal sur France 3 samedi 16 août 2025

Samedi 16 août 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Meurtres en Béarn", un opus de la collection "Meurtres à..." avec Isabel Otero et Catherine Marchal.

L'histoire en quelques lignes...

Au pied des majestueuses montagnes du Béarn, l’épouse d’un notable est découverte noyée sous le pont de La Légende de Sauveterre, costumée en reine du Moyen Âge.

Jeanne, capitaine de la brigade de recherche d’Oloron-Sainte-Marie, gouailleuse, haute en couleur, se retrouve flanquée d’Héloïse, élégante bourgeoise, fleuron de la section de recherches de Pau…

Jadis très amies, les deux femmes se détestent. Et pour cause, elles sont les mères respectives, et très partisanes, d’un jeune couple qui vit un fracassant divorce…

Avec : Isabel Otero (Jeanne Laborde), Catherine Marchal (Héloïse Servat), Gabriel Ecoffey (Tchéché), Maéva El Aroussi (Wannie), Clément Manuel (Jérémy Casteran), Sylvain Charbonneau (Guillaume Boniface), Cyril Descours (Thomas Laborde), Daniel Njo Lobe (Charles Allibert).