"The Rookie" saison 7, résumé des épisodes diffusés sur M6 samedi 16 août 2025

Samedi 16 août 2025 à 21:10, M6 diffusera deux nouveaux épisodes de la 7ème saison inédite de la série "The Rookie - Le flic de Los Angeles".

Cette 7ème saison de "The Rookie", qui se compose de 18 épisodes, met l'accent sur les évolutions personnelles et professionnelles des personnages, tout en introduisant de nouvelles dynamiques au sein du LAPD.

21:10 Épisode 7x12 Poisson d'avril

Le 1er avril va se révéler un jour plein de surprises et de farces plus ou moins drôles.

Lucy et Tim font semblant d'être de nouveau ensemble, au grand dam du capitaine Grey.

Une stagiaire poste des annonces farfelues sur les réseaux sociaux de la police et l'un de ses posts entraîne émeutes, pillages et délits en tout genre.

Nolan accueille une nouvelle recrue, Connor Craig, qui va le mettre à l’épreuve.

21:55 Épisode 7x13 Mauvaise publicité

Des panneaux publicitaires diffamatoires à l'encontre de la police fleurissent dans les rues de Los Angeles, mettant en péril le projet d'adoption de John et Bailey ainsi que la campagne de réforme de Nyla.

Par ailleurs, l’équipe enquête sur des attaques à la grenade perpétrées par un motard.