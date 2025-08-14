recherche
Séries

"The Rookie" saison 7, résumé des épisodes diffusés sur M6 samedi 16 août 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 14 août 2025 162
"The Rookie" saison 7, résumé des épisodes diffusés sur M6 samedi 16 août 2025

Samedi 16 août 2025 à 21:10, M6 diffusera deux nouveaux épisodes de la 7ème saison inédite de la série "The Rookie - Le flic de Los Angeles".

Cette 7ème saison de "The Rookie", qui se compose de 18 épisodes, met l'accent sur les évolutions personnelles et professionnelles des personnages, tout en introduisant de nouvelles dynamiques au sein du LAPD.

21:10 Épisode 7x12 Poisson d'avril

Le 1er avril va se révéler un jour plein de surprises et de farces plus ou moins drôles.

Lucy et Tim font semblant d'être de nouveau ensemble, au grand dam du capitaine Grey.

Une stagiaire poste des annonces farfelues sur les réseaux sociaux de la police et l'un de ses posts entraîne émeutes, pillages et délits en tout genre.

Nolan accueille une nouvelle recrue, Connor Craig, qui va le mettre à l’épreuve.

21:55 Épisode 7x13 Mauvaise publicité

Des panneaux publicitaires diffamatoires à l'encontre de la police fleurissent dans les rues de Los Angeles, mettant en péril le projet d'adoption de John et Bailey ainsi que la campagne de réforme de Nyla.

Par ailleurs, l’équipe enquête sur des attaques à la grenade perpétrées par un motard.

Dernière modification le jeudi, 14 août 2025 12:37
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Secrets d'héritiers&quot; : Claude François, les dettes cachées derrière la célébrité, samedi 16 août 2025 sur T18

"Secrets d'héritiers" : Claude François, les dettes cachées derrière la célébrité, samedi 16 août 2025 sur T18

14 août 2025 - 15:14

Sur le même thème..

&quot;Meurtres en Béarn&quot; avec Isabel Otero et Catherine Marchal sur France 3 samedi 16 août 2025

"Meurtres en Béarn" avec Isabel Otero et Catherine Marchal sur France 3 samedi 16 août 2025

14 août 2025 - 11:31

A ne pas manquer...

&quot;Echappées Belles&quot; : Week-end Chamonix Mont-Blanc sur France 5 samedi 16 août 2025

"Echappées Belles" : Week-end Chamonix Mont-Blanc sur France 5 samedi …

14 août 2025 - 12:19 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL