Les résumés de "Tout pour la lumière" du 25 au 29 août 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Tout pour la lumière" diffusée à 18:00 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 25 au 29 août 2025.

"Tout pour la lumière" suit Victoria, une chanteuse qui revient à La Ciotat suite au coma de sa mère. Elle découvre les Studios Lumière, où de jeunes talents chantent et dansent.

Victoria renoue avec ses racines et sa passion, confrontée aux secrets familiaux et aux défis artistiques...

Lundi 25 août 2025 • Épisode 51

Les entrainements pour un prestigieux casting sont lancés ! Julian passe en opération reconquête des Verzeroli ! Nils offre une ultime danse à Maddie.

Mardi 26 août 2025 • Épisode 52

Marina révèle l'impensable. Le Comète accueille un nouveau serveur ! Jacob lance à Sultana et Noah un défi de taille.

Mercredi 27 août 2025 • Épisode 53

En coaching, Marina apprivoise ses démons. Contre toute attente, Éric fait une proposition inattendue à Julian. Noah et Sultana succombent à leurs envies.

Jeudi 28 août 2025 • Épisode 54

Rattrapée par son passé, Marina chancèle... Au Studio, les évaluations de mi-parcours démarrent ! Pour Swann, Iris met les petits plats dans les grands.

Vendredi 29 août 2025 • Épisode 55

Au Studio, un corbeau se joue de Marina... Maddie découvre l'impensable sur Nils. Iris ne sait plus sur quel pied danser.