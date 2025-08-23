Les résumés de "Ici tout commence" du 25 au 29 août 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 25 au 29 août 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 25 août 2025 • Épisode 1248

Clotilde met la puce à l'oreille à Olivia et Claire. Pour sa part, Jude fait porter le chapeau à Zoé et Gary. Avec Joséphine, Bérénice se change les idées.

Mardi 26 août 2025 • Épisode 1249

Au Résonance, Claire et Olivia tissent leur toile. Avec Carla et Constance, Bérénice mène l'enquête. À l'Institut, Stanislas déclenche une réaction en chaîne.

Mercredi 27 août 2025 • Épisode 1250

Au Résonance, Jasmine, Jim et Louis jouent leur dernière carte. Face à Mehdi et Bérénice, Teyssier reste de marbre. Au service, Thelma et Gary font des pieds et des mains.

Jeudi 28 août 2025 • Épisode 1251

En cuisine, Jasmine tombe sur un os. À l'Institut, Constance reprend du service. De son côté, Tom souhaite à Carla et Zoé la bienvenue au club.

Vendredi 29 août 2025 • Épisode 1252

Julia et Jim tournent la page. À la fête, Gaspard fait sensation. Face au Chef Laurent, Loup vide son sac.