"Tracker" saison 1, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 27 août 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 25 août 2025 247
"Tracker" saison 1, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 27 août 2025 (vidéo)

Mercredi 27 août 2025 à 21:10, TF1 diffusera les deux épisodes de "Tracker", la série n°1 aux États-Unis, qui suit les aventures de Colter Shaw un survivaliste solitaire et un traqueur professionnel.

Colter Shaw parcourt les États-Unis dans son camping-car, en utilisant ses talents de pisteur pour aider les citoyens et les forces de l'ordre.

Son métier ? Il aide à retrouver des personnes disparues, des objets volés ou à résoudre des mystères complexes, en échange de récompenses financières. Il est souvent assisté à distance par ses co-gestionnaires, Teddi et Velma, qui lui trouvent des cas avec des récompenses importantes, ainsi que Bobby Exley, un expert en informatique.

Au-delà des enquêtes, la série explore également l'histoire personnelle complexe de Colter et les mystères de sa famille fracturée. On découvre pourquoi il a choisi cette vie de solitaire sur la route et les événements traumatisants de son passé, notamment la mort de son père et sa relation tendue avec son frère et sa sœur. Cette intrigue secondaire sert de fil rouge à la série, ajoutant une profondeur au personnage de Colter et à ses motivations.

Cette série est basée sur le roman à succès The Never Game de Jeffery Deaver.

Les épisodes de la première soirée

21:10 Épisode 1x01 L'affaire Gil Brown

Les associés de Colter l'envoient à Klamath Falls, dans l'Oregon, afin d'enquêter sur la disparition de Gil Brown, 14 ans. Il pourrait avoir été enlevé par son père biologique, qui possède un casier judiciaire...

22:00 Épisode 1x02 Qu'est-il arrivé à Jackson Cheong ?

Colter traque un jeune homme, recruté par une secte dangereuse, qui refuse d'être retrouvé...
Dernière modification le lundi, 25 août 2025 11:01
