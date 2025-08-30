"Rien ne t'efface" : résumé des épisodes diffusés sur TF1 lundi 1er septembre 2025 (vidéo)

Lundi 1er septembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de "Rien ne t'efface", une minisérie inédite adaptée du roman de Michel Bussi avec Gwendoline Hamon, Benjamin Baroche, Fauve Hautot, Bruno Debrandt et Samy Gharbi.

Rappel de l'histoire...

Dix ans après la mort tragique de son fils Esteban, Maddi rencontre Tom, un jeune garçon qui lui ressemble étrangement.

Intriguée, elle déménage de sa côte basque natale pour se rapprocher de Tom en Auvergne. Elle découvre rapidement qu’en plus de la ressemblance physique, Tom a des réminiscences et visions de souvenirs d’Esteban.

Quand une série de meurtres secoue la paisible région, Maddi ne peut s’empêcher de se demander : ces événements sont-ils liés à la mort de son fils ? Qui est vraiment Tom et quel est son lien avec Esteban ?

Cette minisérie, écrite par Anne et Marine Rambach, Patrick Renault, avec la participation de Michel Bussi, se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Résumé des épisodes de la seconde soirée

21:10 Épisode 3

Alors que Tom est victime d'un grave accident, l'enquête de Lazare se resserre sur Jonas, le père du garçon.

Maddi fait part d'une découverte troublante sur Tom à Sabine et Nectaire.

Le lien avec Esteban est évident. Jonas serait-il lié à sa mort, dix ans plus tôt ?

22:10 Épisode 4

Un nouveau corps est découvert, plaçant Maddi au centre des soupçons.

La relation passée entre Maddi et Lazare contraint ce dernier à laisser son adjoint, Ludo, mener l'enquête.

Les preuves s'accumulent contre Maddi, laissant planer le doute : serait-elle finalement responsable de tout cela ?