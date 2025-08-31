recherche
"La stagiaire - La mort et son double", épisode inédit mardi 2 septembre 2025 sur France 3

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 31 août 2025 160
"La stagiaire - La mort et son double", épisode inédit mardi 2 septembre 2025 sur France 3

Mardi 2 septembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera le deuxième épisode de la 10ème saison de "La stagiaire" Michèle Bernier et Antoine Hamel : « La mort et son double ».

La saison 10 continue de mélanger habilement les enquêtes judiciaires et la vie personnelle de Constance. En plus de résoudre des affaires complexes qui touchent à des sujets variés comme l'adoption, les transports routiers et même l'entourage d'un membre du palais de justice, Constance doit naviguer dans sa vie familiale, qui ne manque jamais de rebondissements.

Épisode 10x2  La mort et son double

Alors que Constance et Boris s’apprêtent à annoncer le meurtre d’une jeune fille à sa famille, ils ont la stupéfaction de se retrouver nez à nez avec la victime, bien vivante. Qui est le cadavre retrouvé quelques heures plus tôt dans les Calanques marseillaises ?

Inquiète pour son mari, Constance pousse Barth à réfléchir à un nouveau sens à donner à sa vie…

Initialement plus que sceptique, le procureur Quiring prend goût à son nouveau rôle de prof de fac.

