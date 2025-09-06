recherche
Les résumés de "Plus belle la vie" du 8 au 12 septembre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Les résumés de "Plus belle la vie" du 8 au 12 septembre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 8 au 12 septembre 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 8 septembre 2025 Épisode 415

Les agissements de certains élèves de Saint-Côme inquiètent Jules. Dans un moment difficile, les souffrances d'Ophélie refont surface. Thomas, quant à lui, prodigue des conseils sentimentaux à Djawad, qui se sent rejeté.

Mardi 9 septembre 2025 Épisode 416

Malgré les mises en gardes de Boher, un nouvel élément dans l'enquête attise la curiosité de Léa. À la résidence, Ophélie fait face à une perte de sens, malgré le soutien de son amie, Aya. De son côté, Riva est pris en étau dans un "conseil de famille".

Mercredi 10 septembre 2025 Épisode 417

Un duo inattendu est bien décidé à percer les mystères qui entourent l'enquête en cours. Dans la tourmente, Ophélie reçoit une visite qui vient rebattre les cartes. Un imprévu oblige Zoé à changer ses plans pour sa première année universitaire.

Jeudi 11 septembre 2025 Épisode 418

Léa a une révélation qui pourrait bien tout changer. Alors qu'il se fait accuser à tort, Thomas décide de prendre les choses en main. Après son premier date et malgré la prévenance de son amie, Apolline a du mal à se confier.

Vendredi 12 septembre 2025 Épisode 419

Au commissariat, Idriss est déterminé à faire avancer l'enquête. Ophélie, quant à elle, retrouve le sourire grâce à de nouvelles rencontres. Face à une situation délicate, Thomas est forcé de se remettre en question.

