Les résumés de "Tout pour la lumière" du 8 au 12 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Tout pour la lumière" diffusée à 18:00 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 8 au 12 septembre 2025.

"Tout pour la lumière" suit Victoria, une chanteuse qui revient à La Ciotat suite au coma de sa mère. Elle découvre les Studios Lumière, où de jeunes talents chantent et dansent.

Victoria renoue avec ses racines et sa passion, confrontée aux secrets familiaux et aux défis artistiques...

Lundi 8 septembre 2025 • Épisode 61

Marina reçoit un ultime coup de poignard. Iris s'aventure en terrain défendu. Sueurs froides lors du coaching d'Ali !

Mardi 9 septembre 2025 • Épisode 62

Justine se retrouve entre le marteau et l'enclume. Iris joue cartes sur table avec Noah. En cours, Jacob perd son sang-froid.

Mercredi 10 septembre 2025 • Épisode 63

Le couperet tombe pour Marina ! Julian reprend son rêve en main. À la coloc, Nils sort le grand jeu.

Jeudi 11 septembre 2025 • Épisode 64

Marina se prête au jeu des confidences... Victoria se la joue inspectrice des travaux finis. De son côté, Julian se retrouve face à un inextricable dilemme.

Vendredi 12 septembre 2025 • Épisode 65

Justine tire sa révérence. Melvil, bras droit de Roman, fait une entrée retentissante au Studio. Face à Victoria, Max ronge son frein.