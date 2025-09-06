"Rien ne t'efface" : résumé des derniers épisodes diffusés sur TF1 lundi 8 septembre 2025

Lundi 8 septembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera les deux derniers épisodes de "Rien ne t'efface", une minisérie inédite adaptée du roman de Michel Bussi avec Gwendoline Hamon, Benjamin Baroche, Fauve Hautot, Bruno Debrandt et Samy Gharbi.

Rappel de l'histoire...

Dix ans après la mort tragique de son fils Esteban, Maddi rencontre Tom, un jeune garçon qui lui ressemble étrangement.

Intriguée, elle déménage de sa côte basque natale pour se rapprocher de Tom en Auvergne. Elle découvre rapidement qu’en plus de la ressemblance physique, Tom a des réminiscences et visions de souvenirs d’Esteban.

Quand une série de meurtres secoue la paisible région, Maddi ne peut s’empêcher de se demander : ces événements sont-ils liés à la mort de son fils ? Qui est vraiment Tom et quel est son lien avec Esteban ?

Cette minisérie, écrite par Anne et Marine Rambach, Patrick Renault, avec la participation de Michel Bussi, se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Résumé des épisodes de la troisième soirée

21:10 Épisode 5

Amandine, la mère de Tom, échappe de justesse à une tentative de meurtre.

Mais le soulagement est de courte durée : Tom a disparu. Alors qu'une tempête de neige s'abat sur Murac, les recherches vont-elles permettre de retrouver le jeune garçon ?

22:10 Épisode 6

Lazare et Maddi ont toutes les raisons de croire que Tom n'est pas mort dans la tempête et l'enquête se dirige vers un possible kidnapping.

Alors que les heures passent, l'angoisse monte : où est Tom et qui le retient captif ? Maddi va-t-elle le retrouver avant qu'il ne soit trop tard ?