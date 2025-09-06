recherche
Séries

"Rien ne t'efface" : résumé des derniers épisodes diffusés sur TF1 lundi 8 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 6 septembre 2025 194
"Rien ne t'efface" : résumé des derniers épisodes diffusés sur TF1 lundi 8 septembre 2025

Lundi 8 septembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera les deux derniers épisodes de "Rien ne t'efface", une minisérie inédite adaptée du roman de Michel Bussi avec Gwendoline Hamon, Benjamin Baroche, Fauve Hautot, Bruno Debrandt et Samy Gharbi.

Rappel de l'histoire...

Dix ans après la mort tragique de son fils Esteban, Maddi rencontre Tom, un jeune garçon qui lui ressemble étrangement.

Intriguée, elle déménage de sa côte basque natale pour se rapprocher de Tom en Auvergne. Elle découvre rapidement qu’en plus de la ressemblance physique, Tom a des réminiscences et visions de souvenirs d’Esteban.

Quand une série de meurtres secoue la paisible région, Maddi ne peut s’empêcher de se demander : ces événements sont-ils liés à la mort de son fils ? Qui est vraiment Tom et quel est son lien avec Esteban ?

Cette minisérie, écrite par Anne et Marine Rambach, Patrick Renault, avec la participation de Michel Bussi, se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Résumé des épisodes de la troisième soirée

21:10 Épisode 5

Amandine, la mère de Tom, échappe de justesse à une tentative de meurtre.

Mais le soulagement est de courte durée : Tom a disparu. Alors qu'une tempête de neige s'abat sur Murac, les recherches vont-elles permettre de retrouver le jeune garçon ?

22:10 Épisode 6

Lazare et Maddi ont toutes les raisons de croire que Tom n'est pas mort dans la tempête et l'enquête se dirige vers un possible kidnapping.

Alors que les heures passent, l'angoisse monte : où est Tom et qui le retient captif ? Maddi va-t-elle le retrouver avant qu'il ne soit trop tard ?

Dernière modification le samedi, 06 septembre 2025 12:26
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sale temps pour la planète&quot; en Alsace, un terroir en mouvement, lundi 8 septembre 2025 sur France 5

"Sale temps pour la planète" en Alsace, un terroir en mouvement, lundi 8 septembre 2025 sur France 5

06 septembre 2025 - 12:54

Sur le même thème..

Les résumés de &quot;Ici tout commence&quot; du 8 au 12 septembre 2025 sur TF1

Les résumés de "Ici tout commence" du 8 au 12 septembre 2025 sur TF1

06 septembre 2025 - 12:43

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 6 septembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Sommaire de "50' Inside" samedi 6 septembre 2025 sur TF1, les rep…

05 septembre 2025 - 19:28 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL