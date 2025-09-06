recherche
"Surface" : résumé des épisodes diffusés lundi 8 septembre sur France 2

samedi 6 septembre 2025
"Surface" : résumé des épisodes diffusés lundi 8 septembre sur France 2

Lundi 8 septembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes de "Surface", une minisérie inédite avec Laura Smet et Tomer Sisley dans une affaire de disparition enfouie depuis vingt ans.

Rappel de l'histoire...

Affectée dans un commissariat d’une petite ville d’Occitanie après une intervention qui a déchiré la moitié de son visage, la capitaine de police parisienne Noémie Chastain voit sa mission de convalescence forcée prendre une sombre tournure.

Elle se retrouve soudainement plongée dans une affaire de disparition datant de vingt ans auparavant. Un fût contenant le squelette d’un enfant remonte à la surface du lac artificiel, au fond duquel repose l’ancien village englouti...

Cette minisérie inédite se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Les épisodes de la seconde soirée :

21:10 Épisode 3

Lors d’une nouvelle plongée d’Hugo, un événement spectaculaire se produit dans la ville engloutie. Une catastrophe qui pourrait bien coûter une vie… Et bouleverse Noémie, plus touchée qu’elle ne voudrait bien l’admettre par cette enquête qui remue un trauma d’enfance…

Chez Jean Casteran, le père de Cyril, Noémie et Romain mettent la main sur un carnet intime rédigé par le petit garçon disparu. Des mots d’enfant qui semblent directement incriminer son père et constituent une nouvelle preuve de sa potentielle culpabilité. Mais l’homme est soudainement introuvable !

22:00 Épisode 4

Alors que Jean Casteran s’explique, avec beaucoup d’émotion, sur ses activités illicites, un incendie dévastateur se déclare dans la ferme des Dorin, les parents du petit Alex. Jacques Dorin fait alors figure de suspect idéal, et l’équipe se concentre sur ses faits et gestes, le poussant dans ses retranchements les plus intimes.

Au lac, tous les fûts sont remontés à la surface, et le village peut enfin enterrer ses morts. Mais un mystère reste encore entier… Qu’est-il arrivé à la petite Elsa, dont le corps n’a pas été retrouvé ?

Dernière modification le samedi, 06 septembre 2025 12:38
Publié dans Séries, Lundi
Suivez nous...

