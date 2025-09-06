Les résumés de "Ici tout commence" du 8 au 12 septembre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 8 au 12 septembre 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 8 septembre 2025 • Épisode 1258

A L'institut, Louis redore son blason. Zoé raconte des salades à Carla. De leur côté, Jude et Gaëtan se rendent coup pour coup.

Mardi 9 septembre 2025 • Épisode 1259

En fin d'épreuve, Loup cloue le bec à Ferdinand. En plein déjeuner, Solal et Carla font la fine bouche. Pour leur part, Gary et Thelma imitent Pénélope.

Mercredi 10 septembre 2025 • Épisode 1260

En pleine épreuve, Clotilde arrête les frais. Pour les révisions du Master, Tom et Lionel se tirent dans les pattes. À L'institut, Gaspard et Léonard ont le bras long.

Jeudi 11 septembre 2025 • Épisode 1261

En finale du concours, Ferdinand n'en rate pas une. Tom et Lionel repartent de plus belle. De leur côté, Jude et Gaëtan trouvent un terrain d'entente.

Vendredi 12 septembre 2025 • Épisode 1262

A l'annonce des résultats du concours, Louis montre les dents. Face à Stanislas, Fleur prend les choses en main. Pour sa part, Gary mise sur le mauvais cheval.