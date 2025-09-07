recherche
Séries

Les résumés de la série "Nouveau Jour" du 8 au 12 septembre 2025 sur M6

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 7 septembre 2025 119
Les résumés de la série "Nouveau Jour" du 8 au 12 septembre 2025 sur M6

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Nouveau Jour" diffusée à 13:30 sur M6 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 8 au 12 septembre 2025.

L'histoire en quelques lignes...

Après la disparition en mer de Lucien Bartoli, propriétaire du joli 4 étoiles de la ville, sa fille ainée Louise a repris l'hôtel. Cela attise les tensions avec ses frère et sœur Tarek et Audrey, alors que la fratrie est déjà déchirée par un lourd secret de famille.

Le retour en ville de Théa, la fille d’Audrey, va totalement rebattre les cartes. Mais la véritable menace arrive plus tôt que prévu : le domaine devient la cible des attaques d’un étrange corbeau.

Lundi 8 septembre 2025 Épisode 51

Une annonce choc de Louise bouleverse l'hôtel Bartoli et son personnel. Roméo décide de donner un nouvel élan à son couple avec Liam. Le chef Philippe Etchebest fait une entrée remarquée à l'hôtel Bartoli.

Mardi 9 septembre 2025 Épisode 52

Gabriel tente le tout pour le tout pour comprendre ce qui se passe chez sa mère. Face au chef Philippe Etchebest, Marin multiplie les gaffes.

Mercredi 10 septembre 2025 Épisode 53

L'arrivée d'Emilia fait l'effet d'une bombe à l'hôtel Bartoli. Pablo continue son enquête. Marin et Riyad doivent rivaliser d'ingéniosité pour impressionner le chef Philippe Etchebest.

Jeudi 11 septembre 2025 Épisode 54

Face à Émilia, les alliances se font et se défont. Une nouvelle théorie pousse Robbie et Pablo à enquêter. Pour Liam, l'heure est aux présentations officielles de son compagnon à la famille Maillol.

Vendredi 12 septembre 2025 Épisode 55

Une offensive de Clément plante la graine du doute dans l'esprit d'Émilia. Pour Riyad, une nouvelle vocation est née. Clarisse, la mère de Robbie, arrive à l'hôtel Bartoli.

Dernière modification le dimanche, 07 septembre 2025 11:26
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;13h15 le dimanche&quot; en immersion à l'école de danse de l'Opéra de Paris ce 7 septembre 2025 sur France 2

"13h15 le dimanche" en immersion à l'école de danse de l'Opéra de Paris ce 7 septembre 2025 sur France 2

07 septembre 2025 - 11:45

Sur le même thème..

Les résumés de &quot;Demain nous appartient&quot; du 8 au 12 septembre 2025 sur TF1

Les résumés de "Demain nous appartient" du 8 au 12 septembre 2025 sur TF1

06 septembre 2025 - 16:53

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot; : les invités de Frédéric Lopez le 7 septembre 2025 sur France 2 (vidéo)

"Un dimanche à la campagne" : les invités de Frédéric Lopez le 7 septe…

07 septembre 2025 - 11:37 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL