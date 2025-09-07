Les résumés de la série "Nouveau Jour" du 8 au 12 septembre 2025 sur M6

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Nouveau Jour" diffusée à 13:30 sur M6 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 8 au 12 septembre 2025.

L'histoire en quelques lignes...

Après la disparition en mer de Lucien Bartoli, propriétaire du joli 4 étoiles de la ville, sa fille ainée Louise a repris l'hôtel. Cela attise les tensions avec ses frère et sœur Tarek et Audrey, alors que la fratrie est déjà déchirée par un lourd secret de famille.

Le retour en ville de Théa, la fille d’Audrey, va totalement rebattre les cartes. Mais la véritable menace arrive plus tôt que prévu : le domaine devient la cible des attaques d’un étrange corbeau.

Lundi 8 septembre 2025 • Épisode 51

Une annonce choc de Louise bouleverse l'hôtel Bartoli et son personnel. Roméo décide de donner un nouvel élan à son couple avec Liam. Le chef Philippe Etchebest fait une entrée remarquée à l'hôtel Bartoli.

Mardi 9 septembre 2025 • Épisode 52

Gabriel tente le tout pour le tout pour comprendre ce qui se passe chez sa mère. Face au chef Philippe Etchebest, Marin multiplie les gaffes.

Mercredi 10 septembre 2025 • Épisode 53

L'arrivée d'Emilia fait l'effet d'une bombe à l'hôtel Bartoli. Pablo continue son enquête. Marin et Riyad doivent rivaliser d'ingéniosité pour impressionner le chef Philippe Etchebest.

Jeudi 11 septembre 2025 • Épisode 54

Face à Émilia, les alliances se font et se défont. Une nouvelle théorie pousse Robbie et Pablo à enquêter. Pour Liam, l'heure est aux présentations officielles de son compagnon à la famille Maillol.

Vendredi 12 septembre 2025 • Épisode 55

Une offensive de Clément plante la graine du doute dans l'esprit d'Émilia. Pour Riyad, une nouvelle vocation est née. Clarisse, la mère de Robbie, arrive à l'hôtel Bartoli.