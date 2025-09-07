recherche
"La stagiaire - Amour fantôme", résumé de l'épisode inédit mardi 9 septembre 2025 sur France 3

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 7 septembre 2025 79
"La stagiaire - Amour fantôme", résumé de l'épisode inédit mardi 9 septembre 2025 sur France 3

Mardi 9 septembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera le troisième épisode de la 10ème saison de "La stagiaire" Michèle Bernier et Antoine Hamel : « Amour fantôme ».

La saison 10 continue de mélanger habilement les enquêtes judiciaires et la vie personnelle de Constance. En plus de résoudre des affaires complexes qui touchent à des sujets variés comme l'adoption, les transports routiers et même l'entourage d'un membre du palais de justice, Constance doit naviguer dans sa vie familiale, qui ne manque jamais de rebondissements.

Épisode 10x03  Amour fantôme

Lorsque Séverine Larcher, médiatrice familiale, est retrouvée assassinée, Boris et Constance se lancent dans une enquête qui les mèneront au cœur de la complexité de la psyché humaine.

Barth fait la connaissance de Lola, une jeune SDF qui partage sa passion des motos et l’invite aux Tamaris.

Pour sauver son couple, Boris fait croire à Solène, rentrée de voyage à l’improviste, qu’il a terminé son livre…

