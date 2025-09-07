"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 8 au au 12 septembre 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 8 au 12 septembre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 8 septembre 2025 • Épisode 1744

Tandis que la situation de Catherine ne fait qu’empirer, Boris commence à douter des intentions d’Elisabeth. Elodie, de son côté, se confie à Ludo sur sa liaison avec Pauline.

Mardi 9 septembre 2025 • Épisodes 1745

Alors que Pascal s’impose dans les décisions du groupe Bastide et Laumière, Janet a l’impression que l’obsession de Becker pour Alix cache quelque-chose.

Mercredi 10 septembre 2025 • Épisode 1746

Alors qu’Elise invite Pauline et Léo à la coloc, Boris prend une décision radicale.

Jeudi 11 septembre 2025 • Épisode 1747

Tandis que la paranoïa gagne toujours plus le lycée, les tensions chez L. Cosmétiques affectent le couple de Boris et Muriel.

Vendredi 12 septembre 2025 • Épisode 1748

Alors qu’Achille passe une très mauvaise soirée à la fête de Pablo, les Laumière préparent leur riposte contre Elisabeth.