"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 8 au au 12 septembre 2025 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 8 septembre 2025 • Épisode 1744
Tandis que la situation de Catherine ne fait qu’empirer, Boris commence à douter des intentions d’Elisabeth. Elodie, de son côté, se confie à Ludo sur sa liaison avec Pauline.
Mardi 9 septembre 2025 • Épisodes 1745
Alors que Pascal s’impose dans les décisions du groupe Bastide et Laumière, Janet a l’impression que l’obsession de Becker pour Alix cache quelque-chose.
Mercredi 10 septembre 2025 • Épisode 1746
Alors qu’Elise invite Pauline et Léo à la coloc, Boris prend une décision radicale.
Jeudi 11 septembre 2025 • Épisode 1747
Tandis que la paranoïa gagne toujours plus le lycée, les tensions chez L. Cosmétiques affectent le couple de Boris et Muriel.
Vendredi 12 septembre 2025 • Épisode 1748
Alors qu’Achille passe une très mauvaise soirée à la fête de Pablo, les Laumière préparent leur riposte contre Elisabeth.