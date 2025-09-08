"Dans de beaux draps" : résumé des épisodes diffusés mercredi 10 septembre 2025 sur France 2 (vidéo)

Mercredi 10 septembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera les deux premiers épisodes de "Dans de beaux draps", une comédie familiale aussi hilarante, émouvante que mouvementée, au cœur des contradictions et des peurs de notre époque.

L'histoire en quelques lignes...

Mariés, deux enfants, Justine et Rémi Blanchet sont sur le point d’accéder au saint des saints de la haute bourgeoisie et marier leur fille aînée Capucine avec le meilleur parti de la ville… quand ils se retrouvent ruinés et privés de ressources.

Incapables d’assumer ce déclassement qui rappelle cruellement à Justine les jours les plus sombres de son enfance, ils vont peu à peu passer du côté obscur de la force pour sauver les apparences... trouvant dans leur double vie rocambolesque et dangereuse un retour de flamme inattendu.

Cette série se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Les épisodes de la première soirée

21:10 Épisode 1x01 Jusqu'ici, tout va mal

Justine et Rémi Blanchet prévoient de marier leur fille Capucine au fils du Maire, Enguerrand Laville. Ils sont sur le point d'adhérer au très select « Club Ravel », dont les parents du marié sont des membres prestigieux.

Seul problème, et non des moindres : Justine découvre lors d'une visite surprise à son bureau, que Rémi a perdu son emploi il y a six mois.

Quand elle apprend qu'une vague de cambriolages déferle sur le quartier, Justine a une idée folle : simuler un cambriolage, copier le mode opératoire des vrais cambrioleurs et faire une déclaration à l'assurance. Elle finit par convaincre Rémi, ou plutôt le forcer, à la suivre dans cette folie…

21:10 Épisode 1x01 Mal assurés et trop anxieux

Les Blanchet parviennent à s'échapper de leur grenier et à rentrer chez eux. Tout semble s'être bien passé... jusqu'à ce qu'ils découvrent, à leur grande horreur, que leur assureur, censé être un ami, les a escroqués et qu'ils ne sont pas couverts.

À court d'options et brûlant d'envie de se venger, les Blanchet décident de voler le voleur - c'est-à-dire leur assureur - en copiant toujours la méthode exacte utilisée par le gang à l'origine de la récente vague de cambriolages.

Grâce aux lingots d'or qu'ils trouvent dans son coffre-fort, le rêve du Ravel Club est de nouveau sur les rails ! Seule ombre au tableau: ce n'est plus désormais une, mais deux enquêtes qui sont menées par une policière méticuleuse et tenace : Kathy Malinski, mère de Nina, la petite amie de leur fils, et épouse de Jérôme Malinski, l'ancien colocataire de Rémi.

Avec :

Éléonore Bernheim (Justine), Gil Alma (Rémi), Charlie Bruneau (Kathy Malinsky), Arié Elmaleh (Jérôme Malinsky), Amaury de Crayencour (Gauthier Gouget), Dan Herzberg (Mathieu), Marie Christine Adam (Sybile), Bernadette Le Sache (Michelle), Carima Amarouche (Rachida), Camille Genau (Capucine), Axel Auriant (Enguerrand), Elliott Goldberg (Pierre Marie), Léontine d’Oncieu (Nina), Adda Senani (Samy), Kinsley Camachee (Léo Sitbon), Nicolas Briançon (Georges Laville), Stéphanie Bataille Draber (Laure Laville), Frédéric van den Driessche (Benoît Saintonge), Stéphanie Pareja (Simone Saintonge), Xavier Maly (Gilles de Chanterac), Annette Lowcay (Edwige de Chanterac), Eric Savin (Benjamin Maisonneuve), Juliette Tresanini (Elise Maisonneuve) Et avec la participation d’Ariane Massenet.