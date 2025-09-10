"Enquête en famille", nouvelle série sur TF1 avec Clémentine Célarié, Bernard Le Coq et Naïma Rodric

À découvrir sur TF1 jeudi 2 octobre 2025 à 21:10, les deux premiers épisodes de "Enquête en famille", une nouvelle série avec Clémentine Célarié, Bernard Le Coq et Naïma Rodric.

L'histoire en quelques lignes...

Un couple de quincaillers bretons, Claire et Philippe Rochette (Clémentine Célarié et Bernard Le Coq), sont fous de séries et de romans policiers. Pour assouvir leur passion, ils vont faire muter leur fille Charline (Naïma Rodric), capitaine de police, de Paris à Rennes, afin de s’immiscer dans ses enquêtes.

Charline n’a pas besoin d’eux pour les résoudre mais eux, pensent que oui : ils enquêteront en famille !

Résumé des épisodes diffusés au cours de la première soirée

21:10 Épisode 1

Charline Rochette, récemment revenue sur ses terres bretonnes, prend ses fonctions en tant que Capitaine de police. Elle doit enquêter sur la mort d'une jeune femme, Ana, retrouvée pendue dans la résidence secondaire des Lantelme. Quel lien existe-t-il entre la victime et cette famille aisée ?

Claire et Philippe, les parents de Charline, se réjouissent de pouvoir enquêter auprès d'elle... Bien malgré elle !

22:05 Épisode 2

Le corps de Fabrice Mottet est découvert dans un chalet brûlé au sein d'un village vacances. D'abord suspecté d'être un accident, son décès prend une tournure suspicieuse lorsqu'il est révélé que Fabrice a reçu un coup violent à la tête juste avant de mourir.

Pendant ce temps, Charline doit composer avec ses parents, dont les méthodes peu orthodoxes apportent autant de réponses que de problèmes.

Charline passe également du temps avec Bastien, son amour d'enfance, et elle va faire une découverte bouleversante sur son passé.