La série "Juste un regard" avec Virginie Ledoyen à revoir sur NOVO19 samedi 13 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 11 septembre 2025 139
Samedi 13 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera les deux premiers épisodes de "Juste un regard", une minisérie en 6 épisodes réalisée par Ludovic Colbeau-Justin, adaptée du roman éponyme d'Harlan Coben.

L'histoire en quelques lignes...

La vie tranquille d'Eva Beaufils bascule le jour où son mari disparaît mystérieusement après avoir vu une vieille photo de groupe.

Déterminée à le retrouver, Eva se lance dans une enquête qui la mène à découvrir un passé lourd de secrets et de mensonges, remettant en question tout ce qu'elle pensait savoir de son mari et de sa propre existence.

21:10 Épisode 1

Pour Eva Beaufils, il a suffi d'un regard sur une vieille photo, porteuse d'une incroyable révélation, pour que son univers bascule…

Bastien, son mari, disparaît soudain. Eva n’a alors plus qu’un objectif : le retrouver à tout prix, même si cela met en péril leurs enfants et ravive les cicatrices de son propre passé. Car Eva le sait, ce n'est qu’au bout de ce voyage qu’elle trouvera les réponses à ses questions…

L’amour est-il plus fort que le mensonge ?

22:10 Épisode 2

Eva est à la recherche du moindre indice pour retrouver Bastien. Mais au lieu de l’aider à comprendre pourquoi son mari a pris la fuite, toutes ses découvertes l’embrouillent encore davantage. Pourquoi Bastien lui a-t-il demandé de la retrouver sans pour autant faire appel à la police ? Qu’a-t-il à leur cacher ? Et qui est cet homme qui l’a enlevé et qui laisse tant de cadavres derrière lui ?

Eva n’a pas le choix : elle ira jusqu’au bout pour retrouver son mari. Mais bien vite, son propre passé lui révèle des surprises, et elle-même ne sait plus à qui se fier.

Avec : Virginie Ledoyen, Thierry Neuvic, JoeyStarr, Thierry Frémont, Carole Bouquet, Sylvie Testud.

