Les résumés de "Plus belle la vie" du 15 au 19 septembre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

samedi 13 septembre 2025
Les résumés de "Plus belle la vie" du 15 au 19 septembre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 15 au 19 septembre 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 15 septembre 2025 Épisode 420

Une découverte dramatique donne un nouveau tournant à l'enquête. Thomas, incapable de s'affirmer, se retrouve à nouveau dans une position embarrassante. Zoé, quant à elle, est déterminée à faire sa rentrée sans imprévu, ni obstacle.

Mardi 16 septembre 2025 Épisode 421

Tandis qu'Idriss s'inquiète pour sa petite sœur, le véritable coupable court toujours. De son côté, Ophélie tente de rattraper le temps perdu. Face aux secrets d'Apolline, Nisma et Steve s'attèlent à démêler le vrai du faux.

Mercredi 17 septembre 2025 Épisode 422

Au commissariat, l'heure des aveux a sonné, mais un doute persiste. Alors qu'Ophélie nage en plein bonheur, Vanessa n'a pas dit son dernier mot. Les talents cachés de Zoé n'échappent pas à ses nouvelles connaissances.

Jeudi 18 septembre 2025 Épisode 423

C'est l'urgence absolue pour les policiers du Mistral, qui doivent faire face à une situation périlleuse. Au Mistral, l'heure est à la fête pour Riva et ses amis ! De son côté, Apolline tombe enfin le masque devant Nisma.

Vendredi 19 septembre 2025 Épisode 424

Les policiers sont désemparés face à une situation qui semble sans issue... Loin d'être défaitiste, Ophélie décide d'agir pour aider un proche. Le lendemain d'une nuit de folie, certains assistent au bonheur de Riva d'un œil sceptique.

