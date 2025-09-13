recherche
"Surface" : résumé des épisodes diffusés lundi 15 septembre sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 13 septembre 2025 120
"Surface" : résumé des épisodes diffusés lundi 15 septembre sur France 2

Lundi 15 septembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes de "Surface", une minisérie inédite avec Laura Smet et Tomer Sisley dans une affaire de disparition enfouie depuis vingt ans.

Rappel de l'histoire...

Affectée dans un commissariat d’une petite ville d’Occitanie après une intervention qui a déchiré la moitié de son visage, la capitaine de police parisienne Noémie Chastain voit sa mission de convalescence forcée prendre une sombre tournure.

Elle se retrouve soudainement plongée dans une affaire de disparition datant de vingt ans auparavant. Un fût contenant le squelette d’un enfant remonte à la surface du lac artificiel, au fond duquel repose l’ancien village englouti...

Cette minisérie inédite se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Les épisodes de la troisième soirée :

21:10 Épisode 5

Un autre cadavre, celui d’une adulte, sème le trouble dans l’enquête. Qui peut bien être cette femme retrouvée dans une tombe qui n’est pas la sienne ?

Bouleversé par les révélations de sa mère, Catherine Valant, Romain peine à garder son sang-froid et pourrait bien être écarté de l’enquête par Noémie… qui, elle, décide d’affronter enfin ses propres démons en acceptant une plongée avec Hugo.

Une visite surprise de la procureure pourrait alors mettre définitivement fin à la mission de la capitaine Chastain… s’il n’y avait pas l’apparition aussi inattendue que surprenante d’une personne qu’on ne croyait jamais voir revenir à Avalone…

22:00 Épisode 6

À Avalone, c’est la sidération. À la place de la petite fille qu’on croyait morte se tient une jeune femme, solaire et bien vivante. L’enquête prend alors un nouveau tournant.

Elsa explique son étrange disparition, des révélations qui replongent Romain vingt-trois ans en arrière et le déstabilisent profondément.

Noémie parviendra-t-elle à faire toute la lumière sur cet étrange cold case ? Et réussira-t-elle, à travers cette enquête et l’aide sans faille d’Hugo, à surmonter son propre drame intime… et peut-être donner un nouveau souffle à sa vie ?

Dernière modification le samedi, 13 septembre 2025 12:29
