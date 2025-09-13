Les résumés de "Tout pour la lumière" du 15 au 19 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Tout pour la lumière" diffusée à 18:00 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 15 au 19 septembre 2025.

"Tout pour la lumière" suit Victoria, une chanteuse qui revient à La Ciotat suite au coma de sa mère. Elle découvre les Studios Lumière, où de jeunes talents chantent et dansent.

Victoria renoue avec ses racines et sa passion, confrontée aux secrets familiaux et aux défis artistiques...

Lundi 15 septembre 2025 • Épisode 66

Maddie ne sait plus sur quel pied danser. De son côté, Eden tente de concilier l'impossible. Jacob et Solenn se découvrent une vocation d'enquêteurs.

Mardi 16 septembre 2025 • Épisode 67

Maddie pose un ultimatum à Nils. Au Studio, Eden et Baya font taire les rumeurs. À la coloc, Noah joue au malade imaginaire.

Mercredi 17 septembre 2025 • Épisode 68

Au Studio Lumière, les présélections sont lancées ! Dans l'attente, Eden espère une réponse positive. Avec Iris, Noah joue cartes sur table.

Jeudi 18 septembre 2025 • Épisode 69

Au Studio, un élève livre une prestation sans fausse note. Elise se lance dans un challenge audacieux. Florence met au défi ses enfants.

Vendredi 19 septembre 2025 • Épisode 70

Au Studio, Maddie se fait l'écho des sans-voix. La famille Delaunat peine à s'accorder. Sur scène, Elise se métamorphose.