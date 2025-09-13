Les résumés de "Ici tout commence" du 15 au 19 septembre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 15 au 19 septembre 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 15 septembre 2025 • Épisode 1263

Face à Anouk, Louis noie le poisson. À l'internat, César trouve chaussure à son pied.

Mardi 16 septembre 2025 • Épisode 1264

À L'institut, Constance révèle toute la vérité à Clotilde. En cuisine, Fleur fait une fixette. À l'internat, Coline brouille les pistes.

Mercredi 17 septembre 2025 • Épisode 1265

Teyssier et Clotilde jouent cartes sur table avec Anouk. Tom et Lionel se mettent le doigt dans l'œil à propos de Julia. De son côté, Gaspard jette l'éponge.

Jeudi 18 septembre 2025 • Épisode 1266

Avec Clotilde et Rose, Louis lâche du lest. Au concours du Master, Tom et Lionel roulent Julia dans la farine. À l'internat, Coline se fait prendre la main dans le sac.

Vendredi 19 septembre 2025 • Épisode 1267

À L'institut, tout rentre dans l'ordre pour Teyssier. À l'oral du concours du Master, Tom et Lionel mettent les bouchées doubles. Pour sa part, Maya franchit le pas.