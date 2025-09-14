"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 15 au au 19 septembre 2025 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 15 septembre 2025 • Épisode 1749
Tandis qu’Achille se laisse ronger par la jalousie, Elisabeth fait face à une guerre des nerfs impitoyable.
Mardi 16 septembre 2025 • Épisodes 1750
Tandis que le lycée se déchire à cause des tensions, Elisabeth capitule face à Catherine, mais la guerre est-elle vraiment finie ?
Mercredi 17 septembre 2025 • Épisode 1751
Alors que les habitants de la ferme découvrent qu’ils n’ont plus d’eau, un coup de théâtre chez Bastide & Laumière rebat les cartes.
Jeudi 18 septembre 2025 • Épisode 1752
Les victimes de la pénurie d’eau s’organisent en urgence. De son côté, Eliott doit se résoudre à admettre qu’il a perdu.
Vendredi 19 septembre 2025 • Épisode 1753
La pénurie d’eau affecte les bonnes relations de voisinage de Ludo et Elodie. Quant à Catherine, elle prend la mesure de la manipulation qu’elle a subie.