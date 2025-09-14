"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 15 au au 19 septembre 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 15 au 19 septembre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 15 septembre 2025 • Épisode 1749

Tandis qu’Achille se laisse ronger par la jalousie, Elisabeth fait face à une guerre des nerfs impitoyable.

Mardi 16 septembre 2025 • Épisodes 1750

Tandis que le lycée se déchire à cause des tensions, Elisabeth capitule face à Catherine, mais la guerre est-elle vraiment finie ?

Mercredi 17 septembre 2025 • Épisode 1751

Alors que les habitants de la ferme découvrent qu’ils n’ont plus d’eau, un coup de théâtre chez Bastide & Laumière rebat les cartes.

Jeudi 18 septembre 2025 • Épisode 1752

Les victimes de la pénurie d’eau s’organisent en urgence. De son côté, Eliott doit se résoudre à admettre qu’il a perdu.

Vendredi 19 septembre 2025 • Épisode 1753

La pénurie d’eau affecte les bonnes relations de voisinage de Ludo et Elodie. Quant à Catherine, elle prend la mesure de la manipulation qu’elle a subie.