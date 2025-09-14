"S.W.A.T." saison 7, résumé des 3 épisodes diffusés sur TF1 mardi 16 septembre 2025

Mardi 16 septembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera trois nouveaux épisodes de la 7ème saison inédite de "S.W.A.T.". Voici les résumés de ces trois épisodes qui seront diffusés mardi soir.

La série "S.W.A.T." suit le quotidien d'une unité d'élite des forces de police de Los Angeles (Special Weapons And Tactics).

L'intrigue se concentre sur le sergent Daniel "Hondo" Harrelson, un ancien Marine originaire du sud de Los Angeles.

21:10 Épisode 7x10 Vengeance meurtrière

Un sniper sème la terreur dans les rues de la ville. Hondo et son équipe vont vite s'apercevoir que sa motivation est la vengeance.

Parallèlement, Deacon s'apprête à quitter le SWAT.

22:00 Épisode 7x11 Documents compromettants

Alors que Hondo et Michelle rentrent chez eux un soir, ils s'aperçoivent qu'un individu s'est introduit dans leur maison et qu'il a tout saccagé avant de prendre la fuite. Hondo décide de demander de l'aide au Lieutenant Burrows de la brigade criminelle pour retrouver le suspect.

Tan et Olivia, sa nouvelle copine correspondante de guerre, assistent à la remise d'un prix de journalisme au sein de l'immeuble de la chaîne d'info NCN lorsque débarquent un groupe d'hommes armées qui exigent l'ouverture de la chambre forte se trouvant au sous-sol du bâtiment et dans laquelle se trouvent stockés tous les documents sensibles recueillis par les reporters lors de leurs enquêtes. Tan décide d'intervenir et parvient à neutraliser trois des assaillants, tandis que les deux autres s'échappent les mains vides. Le Swat mène donc l'enquête pour retrouver les braqueurs avec l'aide d'Olivia.

Le commandant Hicks s'aperçoit que son vieil ami Mumford a soudainement une dent contre lui.

22:50 Épisode 7x12 Sous le feu des projecteurs

Un groupe de militants écologistes kidnappent le fils d'un riche industriel pour lui faire payer ses crimes contre l'environnement.

Hondo se retrouve dans la tourmente après avoir tiré sur un suspect apparemment désarmé devant témoins.

Tan refuse de voir Alfaro intégrer la vingtième.