"La stagiaire - Une pour toutes", résumé de l'épisode inédit mardi 16 septembre 2025 sur France 3

Mardi 16 septembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera le quatrième épisode de la 10ème saison de "La stagiaire" Michèle Bernier et Antoine Hamel : « Une pour toutes ».

La saison 10 continue de mélanger habilement les enquêtes judiciaires et la vie personnelle de Constance. En plus de résoudre des affaires complexes qui touchent à des sujets variés comme l'adoption, les transports routiers et même l'entourage d'un membre du palais de justice, Constance doit naviguer dans sa vie familiale, qui ne manque jamais de rebondissements.

Épisode 10x04 • Une pour toutes

Une jeune femme, militante contre les violences sexistes au travail, est retrouvée assassinée. Constance et Boris devront démêler le vrai du faux et rester neutres face aux apparences.

Hébergée temporairement par les Meyer aux Tamaris, Lola disparaît sans crier gare…

Constance convainc Quiring de recruter Ludo comme assistant au palais.