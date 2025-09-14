Les résumés de la série "Nouveau Jour" du 15 au 19 septembre 2025 sur M6

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Nouveau Jour" diffusée à 13:30 sur M6 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 15 au 19 septembre 2025.

L'histoire en quelques lignes...

Après la disparition en mer de Lucien Bartoli, propriétaire du joli 4 étoiles de la ville, sa fille ainée Louise a repris l'hôtel. Cela attise les tensions avec ses frère et sœur Tarek et Audrey, alors que la fratrie est déjà déchirée par un lourd secret de famille.

Le retour en ville de Théa, la fille d’Audrey, va totalement rebattre les cartes. Mais la véritable menace arrive plus tôt que prévu : le domaine devient la cible des attaques d’un étrange corbeau.

Lundi 15 septembre 2025 • Épisode 56

Face à Émilia, Louise est à court d'arguments pour rallier son entourage à sa cause. Magalie et Max ne peuvent s'empêcher de mélanger amour et travail. Ailleurs dans l'hôtel, Liam part à la poursuite du voleur qui repasse à l'action.

Mardi 16 septembre 2025 • Épisode 57

Dos au mur, Louise doit faire d'importantes révélations sur son passé auprès des siens. À l'hôtel Bartoli, le voleur pourrait bien être enfin démasqué.

Mercredi 17 septembre 2025 • Épisode 58

Un incident à l'hôtel met le personnel sur la piste d'une nouvelle victime. Jade se laisse influencer par son cœur pour une décision importante. Face à Clarisse, Max et Magalie doivent rivaliser d'ingéniosité.

Jeudi 18 septembre 2025 • Épisode 59

Les langues se délient face à Émilia, alors qu'une plainte a été déposée. La situation dégénère pour Roméo, plus en danger que jamais. Par ailleurs, Clarisse fait volte-face de manière surprenante.

Vendredi 19 septembre 2025 • Épisode 60

Après une scène particulièrement violente, rien ne sera plus jamais comme avant pour Émilia et Louise. Roméo essaie de reprendre du poil de la bête face à Liam, qui mesure la gravité de la situation. De son côté, Adrian est troublé face à la générosité de Clarisse.