"HPI - Il faut qu'on parle" : résumé de l'épisode inédit diffusé sur TF1 jeudi 18 septembre 2025

Jeudi 18 septembre 2025 à 21:10 sur TF1, retrouvez Audrey Fleurot dans le septième et avant-dernier épisode de la 6ème et ultime saison de la série "HPI" : « Tequila sunrise ».

La saison 5 en quelques lignes...

Les efforts de Morgane pour améliorer son karma ont enfin payé : Karadec s'est avéré être le père de son bébé comme elle l'espérait et, alors qu'elle a (encore) perdu sa maison, il a gracieusement accepté de l'héberger.

Une fois n'est pas coutume, l'univers semble donc réserver de bonnes choses à notre héroïne alors que cette nouvelle saison démarre…

Mais maintenant que Morgane a obtenu ce qu’elle voulait, une question se pose : peut-elle faire durer les choses ? Car si Morgane est douée pour le chaos, l’insécurité et l’adversité… Elle l’est bien moins pour le bonheur et la simplicité. Et justement… À peine Morgane et Karadec commencent-ils à trouver un équilibre dans leur nouvelle vie de parents, que celui-ci se retrouve menacé par une irrésistible attirance entre eux !

Mais tenter une histoire d'amour quand on est déjà co-parents, collègues et colocs… est-ce une idée de génie ? Ou une excellente manière de tout foutre en l’air ?

Épisode 5x07 Il faut qu'on parle



Morgane et Karadec sont confrontés à une affaire complexe à la frontière belge. La victime, décédée en France, n'est autre que le directeur d'un prestigieux hôtel de luxe à Bruges.

Alors que le torchon semble définitivement brûler entre eux, voilà nos héros embarqués dans une escapade flamande qui pourrait bien leur réserver quelques surprises...