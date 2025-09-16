recherche
"HPI - Il faut qu'on parle" : résumé de l'épisode inédit diffusé sur TF1 jeudi 18 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 16 septembre 2025
"HPI - Il faut qu'on parle" : résumé de l'épisode inédit diffusé sur TF1 jeudi 18 septembre 2025

Jeudi 18 septembre 2025 à 21:10 sur TF1, retrouvez Audrey Fleurot dans le septième et avant-dernier épisode de la 6ème et ultime saison de la série "HPI" : « Tequila sunrise ».

La saison 5 en quelques lignes...

Les efforts de Morgane pour améliorer son karma ont enfin payé : Karadec s'est avéré être le père de son bébé comme elle l'espérait et, alors qu'elle a (encore) perdu sa maison, il a gracieusement accepté de l'héberger.

Une fois n'est pas coutume, l'univers semble donc réserver de bonnes choses à notre héroïne alors que cette nouvelle saison démarre…

Mais maintenant que Morgane a obtenu ce qu’elle voulait, une question se pose : peut-elle faire durer les choses ? Car si Morgane est douée pour le chaos, l’insécurité et l’adversité… Elle l’est bien moins pour le bonheur et la simplicité. Et justement… À peine Morgane et Karadec commencent-ils à trouver un équilibre dans leur nouvelle vie de parents, que celui-ci se retrouve menacé par une irrésistible attirance entre eux !

Mais tenter une histoire d'amour quand on est déjà co-parents, collègues et colocs… est-ce une idée de génie ? Ou une excellente manière de tout foutre en l’air ?

Épisode 5x07 Il faut qu'on parle

Morgane et Karadec sont confrontés à une affaire complexe à la frontière belge. La victime, décédée en France, n'est autre que le directeur d'un prestigieux hôtel de luxe à Bruges.

Alors que le torchon semble définitivement brûler entre eux, voilà nos héros embarqués dans une escapade flamande qui pourrait bien leur réserver quelques surprises...

Dernière modification le mardi, 16 septembre 2025 11:33
Publié dans Séries, Jeudi
Suivez nous...

