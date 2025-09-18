recherche
"Juste un regard" : résumé des épisodes diffusés sur NOVO19 samedi 20 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 18 septembre 2025
"Juste un regard" : résumé des épisodes diffusés sur NOVO19 samedi 20 septembre 2025

Samedi 20 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera les deux nouveaux épisodes de "Juste un regard", une minisérie en 6 épisodes réalisée par Ludovic Colbeau-Justin, adaptée du roman éponyme d'Harlan Coben.

L'histoire en quelques lignes...

La vie tranquille d'Eva Beaufils bascule le jour où son mari disparaît mystérieusement après avoir vu une vieille photo de groupe.

Déterminée à le retrouver, Eva se lance dans une enquête qui la mène à découvrir un passé lourd de secrets et de mensonges, remettant en question tout ce qu'elle pensait savoir de son mari et de sa propre existence.

21:10 Épisode 3

L’étau se resserre autour d’Eva. Marsan demande à son homme de main de la protéger. Mais très vite, ils se rendent compte que Bastien n’est pas le seul pris pour cible : une menace rôde tout près de la petite famille.

Eva comprend peu à peu que de supposés “alliés” ne sont pas ce qu’ils prétendent être. Elle doit pourtant continuer à faire face. Pour ses enfants, mais aussi pour Bastien, qu’elle désire retrouver quel qu’en soit le prix.

22:10 Épisode 4

Eva fait tout pour préserver sa famille, mais doucement le danger prend de plus en plus de place dans son quotidien.

Le tueur qui a enlevé Bastien menace de s’en prendre à eux. Craignant pour les siens, Bastien décuple ses forces pour tenter de s’échapper et venir à leur secours. Il sait que sa famille a besoin de lui. Mais son ravisseur n’est pas prêt à lâcher si facilement sa proie… Commence alors un jeu de lutte sans merci.

Avec : Virginie Ledoyen, Thierry Neuvic, JoeyStarr, Thierry Frémont, Carole Bouquet, Sylvie Testud.

Séries
Suivez nous...

