Les résumés de "Plus belle la vie" du 22 au 26 septembre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 22 au 26 septembre 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 22 septembre 2025 • Épisode 425

Après le drame, Idriss et Léa ont enfin le droit à la vérité, aussi dure soit-elle. Alors que des Mistraliens font leur grand retour pour un événement très spécial, Barbara a des doutes quant à la sincérité de Riva. Ophélie, choquée par les agissements de Vanessa, trouve un soutien inattendu.

Mardi 23 septembre 2025 • Épisode 426

Le jour de l'heureux événement est enfin arrivé. Alors que tous se mettent en route, Barbara, avec l'aide de Louis, est bien déterminée à forcer le destin. De nombreux revirements inattendus viennent perturber la fête...

Mercredi 24 septembre 2025 • Épisode 427

Ophélie décide de prendre les choses en main en confrontant Vanessa. Pour Idriss, l'heure est aux retrouvailles comme aux nouveaux projets. Au quartier du Mistral, malgré l'amour dans l'air, certains doivent assumer leurs responsabilités.

Jeudi 25 septembre 2025 • Épisode 428

Alors qu'Ophélie est en mauvaise posture, Vanessa met tout en œuvre pour lui venir en aide. Au commissariat, un quiproquo oblige Ariane à agir vite et avec discrétion. De son côté, Baptiste trouvera-t-il le courage d'annoncer à ses proches une triste nouvelle ?

Vendredi 26 septembre 2025 • Épisode 429

Le temps presse pour Vanessa alors qu'Ophélie se trouve dans une situation périlleuse. Des différents professionnels vont-ils venir ternir la relation de Baptiste avec son père ? Au cabinet médical, Léa reçoit une patiente quelque peu réticente.